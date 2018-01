【i-CABLE】

美國傳媒報道,通俄案調查團隊正考慮向特朗普總統問話。

全國廣播公司及《華盛頓郵報》報道,特別檢察官穆勒可能將於數周內要求向特朗普提問,特朗普的律師正與聯邦調查局人員,磋商具體的形式,包括是否以書面回覆,或穆勒是否親身與特朗普會面,還有問話的法律基礎。

報道亦指律師團隊正討論是否有可能完全避免問話,其中一名律師回應指,白宮將繼續全面配合調查,但為尊重調查工作,不會評論雙方的溝通情況,調查團隊亦拒絕評論。

