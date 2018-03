灣區大都會運輸委員會撥款千萬 助興建可負擔房屋

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區大都會運輸委員會承諾撥款1,000萬作為貸款,借給區內一些非牟利房屋發展商,讓他們有資金去購買及維修一些現有的房屋大廈,再轉化為可負擔房屋單位。

房屋發展商只可以用這1,000萬的貸款,來購買或翻新一些位處於交通繁忙的地區,而這些單位的租金必須是低收入及中等收入家庭都能夠負擔得起.

非牟利發展商在一個房屋項目的投資中,最多可獲得700萬的貸款,還款期最多為10年,去購買最少有4個單位的私人公寓大樓。

而公寓中最少要有4分之3的單位是可負擔房屋,即是家庭年收入不多於地區收入中位數八成的人都可以負擔,灣區居民的收入中位數大約是64,300元至105,350元。

這筆貸款同時可以用作營運公寓大樓的儲備,提升大廈的安全措施及其他翻新工程等。

連同其餘兩個同類型的基金,灣區一共有5,000萬撥款來幫助市民租住可負擔房屋。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。