特朗普再發文批評Morning Joe節目 主持人斥總統說謊

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【KTSF】

週四被特朗普總統發推文辱罵的MSNBC新聞台”Morning Joe”時事節目主持人Joe Scarborough和Mika Brzezinski週五表示，特朗普對去年12月雙方的會面說謊，而且總統”不健康地迷上”二人的節目，都不利其精神健康和國家的福祉。

特朗普週四發推文稱，女主持人Brzezinski是瘋婦，他在其佛州大宅與她見面時，她因為”拉面皮還在流血”，特朗普的言論即時惹來各界批評。

Brzezinski與Scarborough原本週五起休假，但事件發生後不得不銷假回應事件，Brzezinski週五在節目上說：”事件令人詫奇、驚訝，對國家是很悲哀的一件事。”

Scarborough則說：”我們沒事，但國家則相反。”

特朗普週五也再度發推文抨擊該算目，稱他多年來首次再看這個節目，他形容是很差的節目。

兩位主持人說，他們認識特朗普已逾10年，雙方關係原本和睦，但過去兩年他變了，二人去年2月曾在特朗普的Mar-a-Lago大宅，希望特朗普能接受他們訪問。

Brzezinski稱，她可能因為取笑特朗普出現在時代雜誌一個假封面上，而觸發特朗普炮轟，但事件也反映出，特朗普有多容易被人影響，連電視節目主持人也令他大動干戈，如果他是面對美國的敵人，將會怎樣？

二人也說，特朗普說Brzezinski有拉面皮是謊言，但承認她在下巴位置曾動了少手術。

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