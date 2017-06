特朗普再發文批評Morning Joe節目 主持人斥總統說謊

By

週四被特朗普總統發推文辱罵的MSNBC新聞台”Morning Joe”時事節目主持人Joe Scarborough和Mika Brzezinski週五表示,特朗普對去年12月雙方的會面說謊,而且總統”不健康地迷上”二人的節目,都不利其精神健康和國家的福祉。

特朗普週四發推文稱,女主持人Brzezinski是瘋婦,他在其佛州大宅與她見面時,她因為”拉面皮還在流血”,特朗普的言論即時惹來各界批評。

Brzezinski與Scarborough原本週五起休假,但事件發生後不得不銷假回應事件,Brzezinski週五在節目上說:”事件令人詫奇、驚訝,對國家是很悲哀的一件事。”

Scarborough則說:”我們沒事,但國家則相反。”

特朗普週五也再度發推文抨擊該算目,稱他多年來首次再看這個節目,他形容是很差的節目。

兩位主持人說,他們認識特朗普已逾10年,雙方關係原本和睦,但過去兩年他變了,二人去年2月曾在特朗普的Mar-a-Lago大宅,希望特朗普能接受他們訪問。

Brzezinski稱,她可能因為取笑特朗普出現在時代雜誌一個假封面上,而觸發特朗普炮轟,但事件也反映出,特朗普有多容易被人影響,連電視節目主持人也令他大動干戈,如果他是面對美國的敵人,將會怎樣?

二人也說,特朗普說Brzezinski有拉面皮是謊言,但承認她在下巴位置曾動了少手術。

