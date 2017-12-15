民眾絡繹不絕前往市府大樓 送別舊金山市長李孟賢

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【KTSF 陳令楠報導】

舊金山市長李孟賢的靈柩週五移送到舊金山市府大樓，不少民眾、政府官員參加了週五的告別儀式。

平日的市府大樓有許多民眾來拍照、遊玩，不少新人來這裡結婚，但週五這裡的氣氛則很沉重，圓拱形大堂中央擺放著李孟賢的靈柩，由國旗蓋著放在平台上，周圍站著4名舊金山縣警，與舊金山警隊的警員守衛。

大堂內佈置了幾個花圈，四週的路線已經圍好，供市民進行弔唁，有市民向李孟賢的靈柩三鞠躬，有市民抹眼淚。

市長辦公室的員工一同進場弔唁，有員工十分悲傷，需要同事攙扶著才能繼續走。

政府官員亦前來弔唁，代理市長London Breed按中國傳統三鞠躬，警察局長Bill Scott、前市長Willie Brown、估值官朱嘉文與市參事湯凱蒂，以及國會眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi都有現身。

Pelosi說：”對於我們很多人來說，這不僅是政府的損失，也是個人的損失，他是一個可愛的人，正如我之前所說的，他從未對人說過惡意之言，亦沒有人對他有過不友好的評價，這是難得的品質。”

市府大樓亦將會有另一場悼念活動，週日下午3點，這裡將舉行李孟賢的追悼會，屆時李孟賢的靈柩將不會擺放在此。

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