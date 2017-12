民眾絡繹不絕前往市府大樓 送別舊金山市長李孟賢

By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山市長李孟賢的靈柩週五移送到舊金山市府大樓,不少民眾、政府官員參加了週五的告別儀式。

平日的市府大樓有許多民眾來拍照、遊玩,不少新人來這裡結婚,但週五這裡的氣氛則很沉重,圓拱形大堂中央擺放著李孟賢的靈柩,由國旗蓋著放在平台上,周圍站著4名舊金山縣警,與舊金山警隊的警員守衛。

大堂內佈置了幾個花圈,四週的路線已經圍好,供市民進行弔唁,有市民向李孟賢的靈柩三鞠躬,有市民抹眼淚。

市長辦公室的員工一同進場弔唁,有員工十分悲傷,需要同事攙扶著才能繼續走。

政府官員亦前來弔唁,代理市長London Breed按中國傳統三鞠躬,警察局長Bill Scott、前市長Willie Brown、估值官朱嘉文與市參事湯凱蒂,以及國會眾議院民主黨領袖Nancy Pelosi都有現身。

Pelosi說:”對於我們很多人來說,這不僅是政府的損失,也是個人的損失,他是一個可愛的人,正如我之前所說的,他從未對人說過惡意之言,亦沒有人對他有過不友好的評價,這是難得的品質。”

市府大樓亦將會有另一場悼念活動,週日下午3點,這裡將舉行李孟賢的追悼會,屆時李孟賢的靈柩將不會擺放在此。

