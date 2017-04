敘利亞又發生毒氣攻擊 特朗普強烈譴責

By

特朗普總統說,不能容忍敘利亞使用毒氣殺害無辜兒童死亡,因為已經超越許多底線。

美國官員指,化武攻擊中所使用的可能是氯氣以及夾雜類似沙林的神經毒氣,造成72人死亡。

美國駐聯合國大使Nikki Haley承諾,美國會強硬對付敘利亞,甚至可能單方面作出回應。但特朗普並無透露如何去做。他說,預早透露軍事行動是奧巴馬政府重覆犯的錯誤。導致敘利亞有今天的亂局,大部份是奧巴馬一手造成。

特朗普政府較早時也說,不再急於要趕敘利亞總統阿薩德下台。

但特朗普今天說,敘利亞今次的化武攻擊,對他衝擊很大。他對阿薩德的觀感現已改變很大。他譴責阿薩德的政府軍製造事端。不過阿薩德和他的盟友俄羅斯就否認。

奧巴馬也曾說,要將阿薩德趕下台,但始終不成功。因為俄國力挺阿薩德。而敘利亞內部也有不少人支持阿薩德,認為反對派不成氣候,四分五裂,並有勾結極端伊斯蘭勢力的嫌疑。

反對派的部隊中有人曾經將美國提供的軍備武器,轉手賣給阿蓋達的同路人及伊斯蘭國。俄國認為,今次敘利亞毒氣事件就是反對派武裝分子所為。

對於美英法有意在安理會動議,將毒氣事件歸咎阿薩德,俄國更表明會在安理會捍衛阿薩德。

有分析指出,俄國的態度直接讓特朗普面對上任以來最嚴重的外交衝突。俄國與敘利亞都指責美歐與沙地及土耳其等遜尼派勢力,趁住苿莉花革命的時機,使用手段顛覆與伊朗同屬什葉派的阿薩德政府,導致敘利亞爆發內戰。

在六年間有幾十萬人喪生,幾百萬人流離失所,當中有上百萬人逃去歐洲尋求庇護,形成二戰後,歐洲最大規模的難民潮。

