敘利亞又發生毒氣攻擊 特朗普強烈譴責

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【KTSF】

特朗普總統說，不能容忍敘利亞使用毒氣殺害無辜兒童死亡，因為已經超越許多底線。

美國官員指，化武攻擊中所使用的可能是氯氣以及夾雜類似沙林的神經毒氣，造成72人死亡。

美國駐聯合國大使Nikki Haley承諾，美國會強硬對付敘利亞，甚至可能單方面作出回應。但特朗普並無透露如何去做。他說，預早透露軍事行動是奧巴馬政府重覆犯的錯誤。導致敘利亞有今天的亂局，大部份是奧巴馬一手造成。

特朗普政府較早時也說，不再急於要趕敘利亞總統阿薩德下台。

但特朗普今天說，敘利亞今次的化武攻擊，對他衝擊很大。他對阿薩德的觀感現已改變很大。他譴責阿薩德的政府軍製造事端。不過阿薩德和他的盟友俄羅斯就否認。

奧巴馬也曾說，要將阿薩德趕下台，但始終不成功。因為俄國力挺阿薩德。而敘利亞內部也有不少人支持阿薩德，認為反對派不成氣候，四分五裂，並有勾結極端伊斯蘭勢力的嫌疑。

反對派的部隊中有人曾經將美國提供的軍備武器，轉手賣給阿蓋達的同路人及伊斯蘭國。俄國認為，今次敘利亞毒氣事件就是反對派武裝分子所為。

對於美英法有意在安理會動議，將毒氣事件歸咎阿薩德，俄國更表明會在安理會捍衛阿薩德。

有分析指出，俄國的態度直接讓特朗普面對上任以來最嚴重的外交衝突。俄國與敘利亞都指責美歐與沙地及土耳其等遜尼派勢力，趁住苿莉花革命的時機，使用手段顛覆與伊朗同屬什葉派的阿薩德政府，導致敘利亞爆發內戰。

在六年間有幾十萬人喪生，幾百萬人流離失所，當中有上百萬人逃去歐洲尋求庇護，形成二戰後，歐洲最大規模的難民潮。

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