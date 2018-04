南灣山景城有兩男企圖綁架女子被捕

By

【KTSF】

南灣山景城(Mountain View)警方拘捕兩名男子,他們涉嫌企圖綁架一名女子。

警方表示,上週六清晨2點,一名女子在Castro街200號地段行走時,有兩名男子向女子走近,並嘗試將她推進停泊在附近的車內。

過程中,女子大叫及掙扎,從而引起受害人的兩名男性朋友的注意,並立即上前制止。

期間,其中一名疑犯從車上取出手槍,用槍指向其中一名男性,當女受害人成功逃脫後,兩名疑犯便開車逃離現場,開車時據報更開了數槍,事件中無人受傷。

警方到場了解後搜出涉案的汽車,並拘捕了29歲男子Guillermo Perez,以及19歲男子Walter Ramirez,當局隨後在疑犯位於Menlo Park的家中,搜出幾輪彈藥及一支電擊槍。

兩人目前還押在Santa Clara縣監獄,當局正在調查疑犯與受害人是否互相認識。

