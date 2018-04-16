南灣山景城有兩男企圖綁架女子被捕

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南灣山景城（Mountain View）警方拘捕兩名男子，他們涉嫌企圖綁架一名女子。

警方表示，上週六清晨2點，一名女子在Castro街200號地段行走時，有兩名男子向女子走近，並嘗試將她推進停泊在附近的車內。

過程中，女子大叫及掙扎，從而引起受害人的兩名男性朋友的注意，並立即上前制止。

期間，其中一名疑犯從車上取出手槍，用槍指向其中一名男性，當女受害人成功逃脫後，兩名疑犯便開車逃離現場，開車時據報更開了數槍，事件中無人受傷。

警方到場了解後搜出涉案的汽車，並拘捕了29歲男子Guillermo Perez，以及19歲男子Walter Ramirez，當局隨後在疑犯位於Menlo Park的家中，搜出幾輪彈藥及一支電擊槍。

兩人目前還押在Santa Clara縣監獄，當局正在調查疑犯與受害人是否互相認識。

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