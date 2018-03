By

【KTSF】

南灣山景城(Mountain View)週五早上發生致命車禍,駕駛一輛Tesla汽車的司機在101公路撞上中間分隔欄,汽車起火燃燒,司機不幸身亡。

事發於早上9時半左右,司機當時在101公路和85公路接駁處駕駛,期間失控撞上中間分隔欄,Tesla汽車接著起火。

Tesla汽車撞欄後,反彈到101公路南行線左起第二條行車線,一輛Mazda汽車收制不及,撞上Tesla汽車。

不久,在最左線行駛的一輛Audi汽車也撞車。

Tesla司機在送往史丹福醫院後宣告不治。

事發後5小時,101公路南行線最左兩條行車線一直封閉,讓當局進行調查。

