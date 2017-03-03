Snapchat上市股價飆升 山景城私立高中進賬千萬

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【KTSF 林佩樺報導】

Snapchat的母公司Snap週四上市之後股價大漲，南灣Mountain View一所私立高中因此賺進大把鈔票。

Snap Inc從開市起始的17元漲至24.4元，位於南灣Mountain View的St. Francis高中，5年前在一名學生家長的建議下，投資15,000元給當時正在募資的Snapchat。

經過5年的分股，現在已經擁有超過200萬股。

Snapchat母公司招股上市 公司估值達240億

校長Simon Chiu說：”今天將手中3分之2持股賣出，大概2,300萬元，以15,000元資金投入，我算了一下，獲利大概是2300倍。”

該校2012年在一名家長的強烈建議下，決定投資當時尚未出名的新創公司Snapchat。

這位名為Barry Eggers的家長是創投公司合夥人，該公司也是Snapchat早期投資人，Eggers在部落格中描述，5年前有一天，回家後看到小孩一邊笑一邊全神貫注使用一個新的社交平台。

校方週四舉行閉門會議，討論下一步行動，將會把部分款項用來當作助學獎金、專業培訓和教學用途，校長明言，這筆款項不會用於支付教師薪酬和其他人力開支。

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