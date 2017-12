山景城通過Google新園區發展方案 料增上萬住房（視頻）

By

【KTSF 陶璟樂報導】

南灣山景城(Mountain View)市府週二通過了Google的新園區住房發展方案,預計將為當地新增上萬個住房,包括將近2,000個可負擔房屋單位。

根據聖荷西水星報報導,山景城市府週二晚一致通過Google對於新園區的發展計畫,新園區將佔地360萬平方英呎,新計畫包括Google辦公園區的擴張,將增添零售商業區等公共區域,同時修建2,000個可負擔房屋,解決當地居民住房難的問題。

預計整體計畫將為附近居民和員工總共增添1萬個新家。

新的計畫中將辦公園區改為高密度交叉區域的格局,大樓會設計為高層建築。

設計者稱,考慮到城市現在擁擠的交通,新園區將增加公共交通系統,使上班族用更短的時間通勤。

雖然目前大部分改建項目是由Google運營,但是未來園區內新建的房屋,並不限於Google員工使用。

有支持者說,Google這次在山景城北海岸的改建計畫如果成功,可作為灣區房地產改革的理想藍圖。

目前位於Bayshore Parkway的Google總部近年來迅速發展,有關一項矽谷的報告統計,在過去5年,山景城新增了36.7萬員工,然而新建的住房只有不到6萬個,市府正在積極解決房屋短缺的問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。