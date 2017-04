中半島日裔漢涉狎童兼露體被捕 疑有更多受害人

By

【KTSF】

山景城警方週日拘捕一名日裔男子,他涉嫌與一名未成年兒童發生性關係,警方懷疑本案可能還有其他受害人。

31歲紅木城男子Brandon Yamagata涉嫌露體、滋擾或性侵兒童、向未成年兒童提供毒品、與未成年兒童發生性關係、危害兒童、藏有吸毒器具等罪被捕。

警方於週日中午12時半接獲舉報,指Charleston路2500號路段的Orchard Supply Hardware分店,有人向其他人露體。

有女子報稱,她當時坐在車中,Yamagata把車停在分她旁邊,然後走到她身邊向她露體。

女子立即大聲呼喊,Yamagata被指立即駕車逃走。

警方到場向女子落口供時,警方再接獲舉報,疑犯與Yamagata的外型描述非常相似,在這宗案件中,女事主正離開REI體育用品店,Yamagata被指要求女事主接載她,她於是報警求助。

Yamagata見狀立即逃走,但在場有數人追著他不放,當時有警員在現場,立即上前拘捕Yamagata。

警方報稱在Yamagata的車中,發現吸食安非他命的物品,以及一張身分證明,Yamagata被指與持證的未成年兒童發生不當性關係。

警方相信本案還有其他受害人,任何人如能對本案提供消息,請聯絡探員Marco Garcia,電話:(650) 903-6356。

