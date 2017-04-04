中半島日裔漢涉狎童兼露體被捕 疑有更多受害人

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【KTSF】

山景城警方週日拘捕一名日裔男子，他涉嫌與一名未成年兒童發生性關係，警方懷疑本案可能還有其他受害人。

31歲紅木城男子Brandon Yamagata涉嫌露體、滋擾或性侵兒童、向未成年兒童提供毒品、與未成年兒童發生性關係、危害兒童、藏有吸毒器具等罪被捕。

警方於週日中午12時半接獲舉報，指Charleston路2500號路段的Orchard Supply Hardware分店，有人向其他人露體。

有女子報稱，她當時坐在車中，Yamagata把車停在分她旁邊，然後走到她身邊向她露體。

女子立即大聲呼喊，Yamagata被指立即駕車逃走。

警方到場向女子落口供時，警方再接獲舉報，疑犯與Yamagata的外型描述非常相似，在這宗案件中，女事主正離開REI體育用品店，Yamagata被指要求女事主接載她，她於是報警求助。

Yamagata見狀立即逃走，但在場有數人追著他不放，當時有警員在現場，立即上前拘捕Yamagata。

警方報稱在Yamagata的車中，發現吸食安非他命的物品，以及一張身分證明，Yamagata被指與持證的未成年兒童發生不當性關係。

警方相信本案還有其他受害人，任何人如能對本案提供消息，請聯絡探員Marco Garcia，電話：(650) 903-6356。

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