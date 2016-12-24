山景城實施租金管制法 房東組織申請禁制令（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

南灣山景城（Mountain View）週五起將實施新的租金管制法律，一個代表房東的組織將向法院提出臨時禁令，要求暫緩實施。

山景城的選民以53.4%的過半支持，在今年11月通過V提案，限制房租上漲的幅度，以及對業主逼遷房客做出限制。

該法律規定每年的租金漲幅，必須比照消費物價指數，通常是2%到5%，並且對於1995年2月1日以前興建的多個家庭出租單位，禁止無正當理由的逼遷。

新法律週五就要上路，代表房東的California Apartment Association（CAA）決定採取法律行動，向法庭申請臨時禁令來阻止法律的實施。

CAA聲稱，新法律會讓房東無法逼遷房客，等於將物業權利從屋主轉到租客的手上，並因此損失可觀的金錢，而租金管制會讓房東收租的金額減少，無法得到公平的投資回報。

CAA也致函給該市的物業業主，提出十項針對該房租管制法可能違反法律的地方。

山景城市議會的7位市議員在上個月的選舉中，有6位反對V提案，並支持另一項比較溫和的折衷版本，如果法庭受理，CAA提出的訴訟，市議會並沒有義務為V提案辯護，而要經過閉門會議投票表決是否要市府律師代表市政府，為選民所通過的租金管制法出庭辯護。

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