山景城實施租金管制法 房東組織申請禁制令（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣山景城(Mountain View)週五起將實施新的租金管制法律,一個代表房東的組織將向法院提出臨時禁令,要求暫緩實施。

山景城的選民以53.4%的過半支持,在今年11月通過V提案,限制房租上漲的幅度,以及對業主逼遷房客做出限制。

該法律規定每年的租金漲幅,必須比照消費物價指數,通常是2%到5%,並且對於1995年2月1日以前興建的多個家庭出租單位,禁止無正當理由的逼遷。

新法律週五就要上路,代表房東的California Apartment Association(CAA)決定採取法律行動,向法庭申請臨時禁令來阻止法律的實施。

CAA聲稱,新法律會讓房東無法逼遷房客,等於將物業權利從屋主轉到租客的手上,並因此損失可觀的金錢,而租金管制會讓房東收租的金額減少,無法得到公平的投資回報。

CAA也致函給該市的物業業主,提出十項針對該房租管制法可能違反法律的地方。

山景城市議會的7位市議員在上個月的選舉中,有6位反對V提案,並支持另一項比較溫和的折衷版本,如果法庭受理,CAA提出的訴訟,市議會並沒有義務為V提案辯護,而要經過閉門會議投票表決是否要市府律師代表市政府,為選民所通過的租金管制法出庭辯護。

