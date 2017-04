山景城青年涉露體被捕 警呼籲受害人挺身指證

By

【KTSF】

南灣山景城週一早上有婦人報稱遇上露體狂,警方經過調查後,將一名18歲青年拘捕,懷疑他與案件有關,警方亦呼籲其他受害人挺身而出,與警方聯絡。

山景城青年Thomas Serna涉嫌露體,目前被拘押在聖他克拉縣監獄。

事發於週一早上11時左右,一名婦人在Grant Park購物廣場向在場的警員報稱,在停車場有一名坐在車內的男子向她露體。

該名男子乘坐一輛藍色平治C230汽車,警員接報後發現該輛汽車,但司機立即疾駛逃走。

之後,警員接報指Castro街夾Mercy街再有露體狂出現,司機的長相和所駕駛的汽車都與第一宗案件的涉案男子相似,但司機在警員到場前已逃走。

至中午12時半,警員在Grant Plaza停車場再發現該輛藍色平治汽車,警員嘗試接觸該名司機,但後者再次成功逃走。

警員根據車牌號碼,很快查出登記車主的住屋,接著到上址將疑犯拘捕。

警方估計案件可能還有其他受害人,呼籲他們與山景城警方聯絡,電話:(650) 903-6356。

