山景城青年涉露體被捕 警呼籲受害人挺身指證

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南灣山景城週一早上有婦人報稱遇上露體狂，警方經過調查後，將一名18歲青年拘捕，懷疑他與案件有關，警方亦呼籲其他受害人挺身而出，與警方聯絡。
山景城青年Thomas Serna涉嫌露體，目前被拘押在聖他克拉縣監獄。
事發於週一早上11時左右，一名婦人在Grant Park購物廣場向在場的警員報稱，在停車場有一名坐在車內的男子向她露體。
該名男子乘坐一輛藍色平治C230汽車，警員接報後發現該輛汽車，但司機立即疾駛逃走。
之後，警員接報指Castro街夾Mercy街再有露體狂出現，司機的長相和所駕駛的汽車都與第一宗案件的涉案男子相似，但司機在警員到場前已逃走。
至中午12時半，警員在Grant Plaza停車場再發現該輛藍色平治汽車，警員嘗試接觸該名司機，但後者再次成功逃走。
警員根據車牌號碼，很快查出登記車主的住屋，接著到上址將疑犯拘捕。
警方估計案件可能還有其他受害人，呼籲他們與山景城警方聯絡，電話：(650) 903-6356。
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