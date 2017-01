By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Mountain View一名女管家,涉嫌偷竊雇主的財物而被捕,警方表示,疑犯有可能涉及其他偷竊案件,呼籲市民舉報。

39歲的Sandra Cuoto涉嫌觸犯爆竊、假冒他人身份,以及違反假釋規例等罪名而被逮捕。

警方表示,上星期一名住在Rex Manor社區Montecito街1900號地段的人士報警表示,早上起來時發現家中一些財物和現金不見了。

女事主表示,家中的門全上了鎖,只有疑犯有她家的門匙。

警方於是到疑犯家中搜查,發現除了事主的財物之外,還有其他珠寶首飾和現金財物,懷疑嫌犯從其他雇主家中偷竊。

警方呼籲遇到同類案件的人士聯繫警方探員Andrew Wong,電話是(650) 903-6360。

更多新聞:

兩名蒙面男子持刀搶打劫手機店 警發照追緝

史丹福購物中心劫案 婦人取車時被搶手袋

南舊金山女長者被搶手袋 警緝涉案青年

男子涉闖入聖馬刁多幢住屋爆竊 非禮兩名男戶主

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。