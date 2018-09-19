Mountain View擬開5間大麻店 華裔居民反對（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View市11月選舉將有一項徵收大麻營業稅的提案，市議員已經計劃允許在市內開設5間娛樂用大麻店，由於一些選址距離學校及華人商埸太近，許多華裔市民強烈反對。

Mountain View的Grant-Phyllis 購物中心，????頭有大華超市，還有許多華人經營的商店，包括中餐館、珍珠奶茶店、中醫診所、按摩店等，聽說商塲內可能將會有一間娛樂用大麻店，有商戶反對。

商家說：”帶來很多混亂，因為那種不工作的人，吸大麻的人，會給我們生意造成很大的影響，在這裡來回走，影響我們的客人進來，他大麻店一進來的話，肯定會影響到我們這邊的安全。”

有Mountain View市民說：”太容易接觸到年輕人，我以前是老師，在這裡教書42年，我覺得對小孩對成人都不好。”

商場的旁邊就是住宅區，幾個路口外有一間小學，反對人士認為市府考慮欠週。

店員說：”我是反對的，因為對孩子不好，所以我已經簽了請願書。”

Mountian View的居民已經在網路上發起請願簽名活動，反對在商場內，反對在學校附近開大麻店，至於數量方面，他們不希望開5家，整個Mountian Veiw市，一家娛樂用大麻店就夠了。

其他被考慮的地點還包括在市中心、El Camino Real上、North Bayshore、San Antonio 購物中心.

日前市議會討論大麻店地點，購物中心內一個華人經營的藝術教室，負責人在會議上發言，他說中心內有80%商家反對。

商家說：”我們是藝術學校，每週有大約200多名學生來這裡，在考慮時請想到我們，在這些服務學生的小商業主之間，建立一個好的緩衝機制。”

會議上支持娛樂用大麻的發言也不少。

支持人士說：”我也是小商業主，在這個規範下我全力支持，很興奮看到大麻店進駐Mountain View。”

另一名支持人士說：”你即使不開放的話，也會有人偷偷的做，與其那樣還不如公開，事情擺在表面上，遇到事情也容易處理，而且這也是趨勢，沒有甚麼大不了的。”

對於反對人士的擔憂，市府方面在會議上表示，娛樂用大麻店是不能在店外張貼廣告，所有申請表都是經過嚴格篩選，詳細評估，會把會議上發言的聲音考慮進去。

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