Mountain View擬開5間大麻店 華裔居民反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View市11月選舉將有一項徵收大麻營業稅的提案,市議員已經計劃允許在市內開設5間娛樂用大麻店,由於一些選址距離學校及華人商埸太近,許多華裔市民強烈反對。

Mountain View的Grant-Phyllis 購物中心,????頭有大華超市,還有許多華人經營的商店,包括中餐館、珍珠奶茶店、中醫診所、按摩店等,聽說商塲內可能將會有一間娛樂用大麻店,有商戶反對。

商家說:”帶來很多混亂,因為那種不工作的人,吸大麻的人,會給我們生意造成很大的影響,在這裡來回走,影響我們的客人進來,他大麻店一進來的話,肯定會影響到我們這邊的安全。”

有Mountain View市民說:”太容易接觸到年輕人,我以前是老師,在這裡教書42年,我覺得對小孩對成人都不好。”

商場的旁邊就是住宅區,幾個路口外有一間小學,反對人士認為市府考慮欠週。

店員說:”我是反對的,因為對孩子不好,所以我已經簽了請願書。”

Mountian View的居民已經在網路上發起請願簽名活動,反對在商場內,反對在學校附近開大麻店,至於數量方面,他們不希望開5家,整個Mountian Veiw市,一家娛樂用大麻店就夠了。

其他被考慮的地點還包括在市中心、El Camino Real上、North Bayshore、San Antonio 購物中心.

日前市議會討論大麻店地點,購物中心內一個華人經營的藝術教室,負責人在會議上發言,他說中心內有80%商家反對。

商家說:”我們是藝術學校,每週有大約200多名學生來這裡,在考慮時請想到我們,在這些服務學生的小商業主之間,建立一個好的緩衝機制。”

會議上支持娛樂用大麻的發言也不少。

支持人士說:”我也是小商業主,在這個規範下我全力支持,很興奮看到大麻店進駐Mountain View。”

另一名支持人士說:”你即使不開放的話,也會有人偷偷的做,與其那樣還不如公開,事情擺在表面上,遇到事情也容易處理,而且這也是趨勢,沒有甚麼大不了的。”

對於反對人士的擔憂,市府方面在會議上表示,娛樂用大麻店是不能在店外張貼廣告,所有申請表都是經過嚴格篩選,詳細評估,會把會議上發言的聲音考慮進去。

