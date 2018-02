疑涉灣區多宗汽車盜竊案 兩青少年被捕（視頻）

By

【KTSF】

南灣山景城(Mountain View)警方拘捕一名成年男子與一名少年,他們懷疑與去年起在灣區幾個城市發生的多宗汽車爆竊案有關。

山景城警方表示,居住在東灣阿拉米達市(Alameda)的19歲青年Lamar Nicholson,以及居住在舊金山的一名16歲少年,涉嫌在南灣Cupertino市進行汽車爆竊,將兩人拘捕。

山景城警方與灣區其他幾個警方,包括聖荷西警方、Sunnyvale公共安全局及聖他克拉(Santa Clara)縣警合作開展調查,發現Nicholson可能與發生在灣區幾個城市的近20宗汽車爆竊案有關,案中疑犯偷走汽車中的財物,包括手提電腦、手機、平板電腦等。

警方稱,Nicholson面對19項盜竊罪、導致未成年人士犯罪等罪名,而被捕的16歲少年被警方票控後已由家人接走。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。