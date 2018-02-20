疑涉灣區多宗汽車盜竊案 兩青少年被捕（視頻）

By

【KTSF】

南灣山景城（Mountain View）警方拘捕一名成年男子與一名少年，他們懷疑與去年起在灣區幾個城市發生的多宗汽車爆竊案有關。

山景城警方表示，居住在東灣阿拉米達市（Alameda）的19歲青年Lamar Nicholson，以及居住在舊金山的一名16歲少年，涉嫌在南灣Cupertino市進行汽車爆竊，將兩人拘捕。

山景城警方與灣區其他幾個警方，包括聖荷西警方、Sunnyvale公共安全局及聖他克拉（Santa Clara）縣警合作開展調查，發現Nicholson可能與發生在灣區幾個城市的近20宗汽車爆竊案有關，案中疑犯偷走汽車中的財物，包括手提電腦、手機、平板電腦等。

警方稱，Nicholson面對19項盜竊罪、導致未成年人士犯罪等罪名，而被捕的16歲少年被警方票控後已由家人接走。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。