山景城女嬰被父親強行擄走 母親憂安全報警求助

加州公路巡警向Alameda、San Joaquin、Santa Clara和Stanislaus縣發出Amber Alert警告,當局現正尋找一名週二晚於山景城被其45歲父親Michael Leonard Wallin擄走的4個月大女嬰Madilyn。

Madilyn約兩呎高,15磅重,金髮,棕綠成眼睛,身穿粉紅及白色芭蕾舞衣。

女嬰父親是一名白人男子,45歲,身穿白色金州勇士隊的T恤,他身高6呎2吋,重220磅,全身有紋身,駕駛一部2007年藍色Nissan Altima汽車,車身前後都有撞過痕跡。

女嬰母親與Wallin在山景城一間旅館發生爭拗,Wallin被指搶走女嬰,再駕車逃走,女嬰母親一度被Wallin駕駛的汽車拖行,而她另一名成年兒子一度駕車追截,但Wallin突然急煞車,導致兩車相撞,Wallin趁機逃脫。

據報導,Wallian駕駛的汽車並沒有兒童安全座椅,有線索民眾請立即打911報警。

