【KTSF】

聖馬刁縣週一清晨有女戶主報稱疑似有山獅闖入住屋,並在睡房叼走她飼養的小狗。

事發於清晨3時左右,地點在Pescadero區Native Sons路800號路段一幢住屋,一頭約15磅重的葡萄牙波登哥犬在床尾睡覺,期間女戶主聽到狗吠聲,起來一看,看到一頭動物的身影,之後看到牠叼走波登哥犬,然後步出睡房外。

女戶主當時正與孩子一起睡覺,通往屋外的門是開著,讓小狗可以出入。

女戶主於是打開手電筒,看到睡房的地板有腳印,縣警到場後,推斷腳印應該是山獅留下。

當局正與加州漁獵管理局合作調查,並呼籲民眾晚上謹記把門窗鎖好。

查詢有關山獅的資訊,可上網到:http://www.wildlife.ca.gov/keep-me-wild/lion

