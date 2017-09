By

【KTSF】

中半島聖馬刁市(San Mateo)一個購物廣場附近,據報出現山獅。

事發於星期二晚約10點半,有人在Crystal Springs購物中心停車場,坐在自己的車內,從車窗看到一隻山獅在路上走過,隨後走入De Anza大道與Los Altos Drive附近的草叢。

警方趕抵現場後並未發現山獅,但提醒民眾一旦發現山獅,不要試圖接近,亦要避免在清早、黃昏時於樹林中行走。

