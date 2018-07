By

【KTSF】

南灣聖荷西市的101公路北行線,司機在車中被發現中槍受傷,失去知覺,需要送院治療。

警方於週一晚9時左右接報,指Tully路以南有汽車擋著至少一條行車線。

加州公路巡警到場後,發現司機在車中失去知覺,警方估計他可能涉及一宗打鬥,期間中槍受傷。

警方估計司機並非在公路上中槍,而是在另一地點中槍後,企圖駕車到醫院途中失去知覺。

司機已送院搶救,暫時未知其傷勢如何,當局一度封鎖現場多條行車線達6小時進行調查。

