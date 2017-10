紐約曼克頓有男子駕貨車撞人群 至少8死

By

紐約世貿中心附近週二有一輛出租貨車撞向自行車道,造成至少8人死亡,多人受傷,涉案男司機駕車撞人後,持手槍跳出車外,被在場警員開槍擊中,其後證實他手持的只是假槍。

紐約市長白思豪稱,這宗案件是”懦夫的恐怖襲擊”,警方目前仍在調查案件,而涉案男司機已被扣查,暫時未知其傷勢如何。

警方表示,涉案貨車是在Home Depot租來,在West街距離世貿中心紀念館數個街口外剷上自行車道,撞上至少15人,自行車四散一地,現場可見至少有兩具屍體被白布遮蓋。

當時在Chambers街附近沿West Side Highway駕駛的一輛Uber車司機報稱,看到貨車撞上多人,接著有多人流血躺在地上。

另一名目擊者稱,看到貨車接著撞上一輛小型巴士和另一輛汽車。

學校攝影師Tom Gay當時身處Warren街,他首先聽人說發生意外,他跑向West街時,有一名女人在街角大叫”他有槍!他有槍!”。

Gay說,他看到一名身型瘦削的男子身穿藍色運動衣,沿West街向南奔跑,該名男子當時持有手槍,他身後有一名身材肥胖的男子在追著他。

Gay說聽到5至6下槍聲,之後看到穿運動服的男子倒地,但仍提高手槍,之後有一名男子走過來,把他手上的槍用卻踢走。

華裔Uber司機Chen Yi則說,看到貨車剷上自行車道,然後聽到7至8下槍聲,然後看到警員持槍指著一名跪在地上的男子,Yi說現場血跡斑斑。

Yi的乘客則說,看到警員站在一名男子身旁,後者當時跪在地上,舉高雙手,另一名男子在附近流血,他說貨車還撞上一輛校車和另一輛汽車。

