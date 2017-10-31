紐約曼克頓有男子駕貨車撞人群 至少8死

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紐約世貿中心附近週二有一輛出租貨車撞向自行車道，造成至少8人死亡，多人受傷，涉案男司機駕車撞人後，持手槍跳出車外，被在場警員開槍擊中，其後證實他手持的只是假槍。

紐約市長白思豪稱，這宗案件是”懦夫的恐怖襲擊”，警方目前仍在調查案件，而涉案男司機已被扣查，暫時未知其傷勢如何。

警方表示，涉案貨車是在Home Depot租來，在West街距離世貿中心紀念館數個街口外剷上自行車道，撞上至少15人，自行車四散一地，現場可見至少有兩具屍體被白布遮蓋。

當時在Chambers街附近沿West Side Highway駕駛的一輛Uber車司機報稱，看到貨車撞上多人，接著有多人流血躺在地上。

另一名目擊者稱，看到貨車接著撞上一輛小型巴士和另一輛汽車。

學校攝影師Tom Gay當時身處Warren街，他首先聽人說發生意外，他跑向West街時，有一名女人在街角大叫”他有槍！他有槍！”。

Gay說，他看到一名身型瘦削的男子身穿藍色運動衣，沿West街向南奔跑，該名男子當時持有手槍，他身後有一名身材肥胖的男子在追著他。

Gay說聽到5至6下槍聲，之後看到穿運動服的男子倒地，但仍提高手槍，之後有一名男子走過來，把他手上的槍用卻踢走。

華裔Uber司機Chen Yi則說，看到貨車剷上自行車道，然後聽到7至8下槍聲，然後看到警員持槍指著一名跪在地上的男子，Yi說現場血跡斑斑。

Yi的乘客則說，看到警員站在一名男子身旁，後者當時跪在地上，舉高雙手，另一名男子在附近流血，他說貨車還撞上一輛校車和另一輛汽車。

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