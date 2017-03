舊金山101公路爆打鬥案 司機受傷送院

By

【KTSF 游瑋珊報導】

十多人週三晚駕駛越野機車和全地形四輪車(ATV)開上舊金山的一段101公路,阻礙交通之餘,更襲擊疑似超車的汽車司機,司機受傷要送院,涉案者在逃。

週三傍晚6點多,大約十多人開著越野機車和四輪摩托車,在舊金山101公路南行近Cesar Chavez街佔用最少3條行車線行駛,阻慢尾隨交通,期間有人更表演花式技術。

之後畫面左邊,一輛白色私家車疑似想超車,但幾乎碰到其中一輛機車。

拍攝片段的目擊者表示,該機車騎士隨即圍著汽車,繼而還對司機拳打腳踢。

目擊者說:”他們拍打汽車,砸碎車窗,看似把司機拉到車外,也可能是他自行下車,然後4到5人就襲擊他,他看來很痛苦,在大喊,顯然他的腿斷了。”

遇襲的司機30多歲,當時正開著網的Lyft,受輕傷要送院。

加州公路巡警稱,過往也在灣區不同地區見過類似情況,但這類越野車沒有車牌,要找到涉案的人並不容易。

巡警Vu Williams說:”他們流動性高,可以去汽車不能到的地方,他們顯然不理會公眾安全,既開上行人路,還會逆線行駛。”

警方呼籲其他目擊事件的人提供線索,協助他們找出疑犯。

