舊金山101公路爆打鬥案 司機受傷送院

【KTSF 游瑋珊報導】
十多人週三晚駕駛越野機車和全地形四輪車（ATV）開上舊金山的一段101公路，阻礙交通之餘，更襲擊疑似超車的汽車司機，司機受傷要送院，涉案者在逃。
週三傍晚6點多，大約十多人開著越野機車和四輪摩托車，在舊金山101公路南行近Cesar Chavez街佔用最少3條行車線行駛，阻慢尾隨交通，期間有人更表演花式技術。
之後畫面左邊，一輛白色私家車疑似想超車，但幾乎碰到其中一輛機車。
拍攝片段的目擊者表示，該機車騎士隨即圍著汽車，繼而還對司機拳打腳踢。
目擊者說：”他們拍打汽車，砸碎車窗，看似把司機拉到車外，也可能是他自行下車，然後4到5人就襲擊他，他看來很痛苦，在大喊，顯然他的腿斷了。”
遇襲的司機30多歲，當時正開著網的Lyft，受輕傷要送院。
加州公路巡警稱，過往也在灣區不同地區見過類似情況，但這類越野車沒有車牌，要找到涉案的人並不容易。
巡警Vu Williams說：”他們流動性高，可以去汽車不能到的地方，他們顯然不理會公眾安全，既開上行人路，還會逆線行駛。”
警方呼籲其他目擊事件的人提供線索，協助他們找出疑犯。
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