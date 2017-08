【i-CABLE】

駕車時顧著玩電話,一旦分心,很容易釀成意外,廣西有一名司機懷疑顧著玩手機,險些失去性命。

馬路突然崩塌,穿了大洞,這時一輛電單車駛至,但司機懷疑分心,低頭玩電話,結果連人帶車跌入兩米深的坑洞。他於約一分鐘後自己爬上來,未有大礙。

事發於廣西北海市,當局於洞裡發現不明的排水管,估計有居民私自排水,導致水土流失,引發崩塌。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。