【KTSF】

北灣Rohnert Park公共安全部門上週五逮捕了一對母子,他們涉嫌經營賣淫活動。

公共安全部門接獲鄰居的投訴,37歲男子David Romesburg及其59歲母親Fay Romesburg,在其居住及租住的地方經營賣淫活動,經調查後發現他們開設妓院超過10年,旗下有150名妓女。

兒子通過在網上刊登廣告的方式招攬生意,目前兩母子還押Sonoma縣監獄,保釋金分別為25萬。

