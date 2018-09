By

【KTSF】

南灣Palo Alto市上週六有人在光天化日下搶劫一對母女。

警方消息指,事發於上週六下午1點40左右,一對母女在途經Kingsley大街400號路段時,母親看見一名戴著面罩的男子向她的女兒跑過來,於是意圖保護女兒,但那名男子將母女二人推到地上,隨後他跳上一部接應的汽車逃離現場。

兩名女受害人站起身的時候,母親發現自己的錢包不見了。

受害的母親年約50餘歲,女兒年約20餘歲,二人身受皮外傷,但拒絕接受治療。

警方描述匪徒為一名深膚色男子,年齡約20幾歲,身高6呎、體重約200磅,這名匪徒與接應車的司機犯案時都戴著紅色面罩。

警方呼籲有線索的民眾立即聯絡警方。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。