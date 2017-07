By

阿特蘭大市郊一個縣警局起訴一名婦人謀殺重罪,她被控獨留1歲女兒在車中,自己到髮型屋理髮,她返回汽車時,發現女兒已死亡。

事發於6月15日,25歲女子Dijanelle Fowler被控隱暪女兒Skylar Fowler的死亡真相,以及虐待兒童的控罪。

警方稱,Fowler到髮型屋理髮,離開汽車時冷氣機是開著,但當她回來時,汽車電池已關掉,她接著駕車到醫院再報警,急救人員到場時,女童已死亡。

