摩蘇爾上百萬人失家園 難民急需援助（視頻）

【KTSF 黃候彬報導】

伊拉克宣布全面收復被伊斯蘭國控制3年的第二大城市摩蘇爾,但仍有零星戰鬥,摩蘇爾連場戰事,令上百萬人人失去家園,難民急需援助。

戰事迫使上百萬摩蘇爾的民眾逃到伊拉克北部,雖然有國際組織設立難民營收容他們,但難民人數太多,營內的生活十分艱苦,尤其是摩蘇爾西部近一段時間的最後攻勢,驅使新一波民眾逃離 ,令營地更加急需食水、糧食及藥物。



過去一年逃出來的摩蘇爾市民,都是經歷了長時間的與外界隔絕,先受伊斯蘭國人員的虐待,然後受砲火的攻擊,在政府軍圍城,戰火進入白熱化,他們斷糧斷水,身心受盡折磨。

有挪威難民局官員指出,若非到了忍耐的極限,都不會冒死逃離,整個摩蘇爾西區都成了廢墟,而伊拉克其他受伊斯蘭國蹂躪的地區,民眾也都有同樣的慘狀,他日重建工程十分浩大,不過民眾一旦有了稍為正常的生活,一切很快就回復正軌,因此幾週前逃離的兒童,一旦返回學校,很快會復元。

政府軍收復摩蘇爾的消息傳出後,伊拉克全國各地民眾都高興。

過去幾年,摩蘇爾在伊斯蘭國恐怖勢力的折騰下元氣大傷,很多家庭都死了壯丁,留下孤兒寡婦。

聯合國難民署設立在市外的臨時營地,裡面有很多寡婦,面對茫茫前路,未來一家的生計都沒有著落。

營內收容21,000人,聯合國難民署官員說,營內有4分之1的家庭是由女性做主,因為男性家主都已喪生,他們多數是被伊斯蘭國帶走殺害,或拉去做砲灰。

現在政府軍收復摩蘇爾,這些難民希望日後家人就算捱苦都一齊捱,只要平平安安就好。

