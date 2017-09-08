舊金山低收入居民亞太裔居多 團體促市府協助（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山人力服務機構的數據顯示，亞太裔佔舊金山35%的人口，但卻佔低收入居民當中的42% ，有鑒於此，亞太裔理事會表示，必須爭取市府撥款，資助亞太裔社區的服務項目。

舊金山人力服務機構的數據顯示，從2007年到2012年的5年之內，亞太裔的貧窮率增加43% ，是所有社區當中最高的增長率，而市內家庭收入最低的區，包括田德隆區、華埠、Ingleside 區的McLaren Park 和Lakeshore 區，這些地方的亞太裔

平均收入介於15,469元至27,183元。

人力服務機構表示，符合申請貧困資助的華裔家庭當中，只有14%人申請並使用這些服務，這些服務包括現金輔助、托兒、就業服務方面的協助。

亞太裔理事會共同主席Jon Osaki說：”他們特別關注許多合資格獲得服務的家庭，都沒有使用服務。”

華協中心副執行主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：”隨著本市日益富裕，舊金山的低收入社區，包括亞裔社區也在增大，我們需要更多的支持，我們不應被人忽視。”

代表30多個社區機構的亞太裔理事會表示，有向市長和市議會爭取撥款給社區項目，除了市長之外，從預算中撥款給最多亞太裔社區服務的5位市議員分別是，代表華埠的佩斯金、Castro區Jeff Sheehy、列治文區的李麗嫦、Ingleside區的Ahsha Safai，和田德隆區的金貞妍。

其中一個受惠的社區項目是列治文區中的一個青年領袖項目。

舊金山社區青年中心行政主任溫靜婷說：”希望能夠提倡更多青少年，了解什麼是公民教育，怎樣參與，尤其是一些移民，他們或者以後成為公民之後，他們會有哪些選民的權益，怎樣參與更多公民教育的活動，這等於能夠在美國也能夠發出他的聲音。”

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