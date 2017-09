舊金山低收入居民亞太裔居多 團體促市府協助（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山人力服務機構的數據顯示,亞太裔佔舊金山35%的人口,但卻佔低收入居民當中的42% ,有鑒於此,亞太裔理事會表示,必須爭取市府撥款,資助亞太裔社區的服務項目。

舊金山人力服務機構的數據顯示,從2007年到2012年的5年之內,亞太裔的貧窮率增加43% ,是所有社區當中最高的增長率,而市內家庭收入最低的區,包括田德隆區、華埠、Ingleside 區的McLaren Park 和Lakeshore 區,這些地方的亞太裔

平均收入介於15,469元至27,183元。

人力服務機構表示,符合申請貧困資助的華裔家庭當中,只有14%人申請並使用這些服務,這些服務包括現金輔助、托兒、就業服務方面的協助。

亞太裔理事會共同主席Jon Osaki說:”他們特別關注許多合資格獲得服務的家庭,都沒有使用服務。”

華協中心副執行主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:”隨著本市日益富裕,舊金山的低收入社區,包括亞裔社區也在增大,我們需要更多的支持,我們不應被人忽視。”

代表30多個社區機構的亞太裔理事會表示,有向市長和市議會爭取撥款給社區項目,除了市長之外,從預算中撥款給最多亞太裔社區服務的5位市議員分別是,代表華埠的佩斯金、Castro區Jeff Sheehy、列治文區的李麗嫦、Ingleside區的Ahsha Safai,和田德隆區的金貞妍。

其中一個受惠的社區項目是列治文區中的一個青年領袖項目。

舊金山社區青年中心行政主任溫靜婷說:”希望能夠提倡更多青少年,了解什麼是公民教育,怎樣參與,尤其是一些移民,他們或者以後成為公民之後,他們會有哪些選民的權益,怎樣參與更多公民教育的活動,這等於能夠在美國也能夠發出他的聲音。”

