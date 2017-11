灣區住屋租金節節上升 Cupertino一房單位升近4千元

By

【KTSF 萬若全報導】

根據最新的報告,灣區的租屋市場租金持續上漲,漲幅最快的是東灣Concord市,最貴的是南灣Cupertino市。

ApartmentList.com的報告指出,Concord市公寓的月租,每年的漲幅就高達7.3%,兩房普通公寓中位價每個月就要3,010元,一房也要2400元。

灣區公寓月租最貴的是Cupertino市,一房就要將近4,000元,兩房一個月要5,000元,最便宜的是在東灣奧克蘭市(屋崙),一房每月租金1,760元,兩房是每月2,210元,南灣的Campbell市也是差不多這個範圍。

報告也指出,灣區有些城市的漲幅雖然有受到控制,以聖荷西為例,每年3%的漲幅,只比全國的2.7%高一點,但重點是聖荷西的公寓中位價,兩房月租要2,500元,比全國的平均1,160元整整高出一倍。

同樣情況也發生在舊金山,雖然每年只上漲1.8%,因為舊金山的租金本來就貴,普通一房公寓每月就要2,450元,兩房就超過3,000元。

不過灣區也有城市每年租金是呈現下降的幅度,東灣柏克萊市就降了3.2%,Daly City下降2.2%,南灣Campbell市下降0.3%。

但整體來說灣區的房租,還是非常的貴。

由於租金實在太貴,聖荷西有多個代表租客權益的團體組織就呼籲市議員通過公平的租金控制法案。

租客權益團體代表Jeffery Buchanan接受電話訪問時說:”年薪5萬或以下的家庭,實際上超過一半的收入都付房租去了,很多這個城市的打工族家庭,老人家都因為高租金難以為繼,我們建議聖荷西採用消費者指南作為租金漲幅準則。”

現階段,聖荷西市有規定租金漲幅不能超過5%,但根據最新的研究,從2009年起,聖荷西租客的薪金根本追不上這樣的漲幅,聖荷西市議會這個月14日,將會投票決定使否採用更嚴格的租金管制。

