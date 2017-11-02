灣區住屋租金節節上升 Cupertino一房單位升近4千元

【KTSF 萬若全報導】
根據最新的報告，灣區的租屋市場租金持續上漲，漲幅最快的是東灣Concord市，最貴的是南灣Cupertino市。
ApartmentList.com的報告指出，Concord市公寓的月租，每年的漲幅就高達7.3%，兩房普通公寓中位價每個月就要3,010元，一房也要2400元。
灣區公寓月租最貴的是Cupertino市，一房就要將近4,000元，兩房一個月要5,000元，最便宜的是在東灣奧克蘭市（屋崙），一房每月租金1,760元，兩房是每月2,210元，南灣的Campbell市也是差不多這個範圍。
報告也指出，灣區有些城市的漲幅雖然有受到控制，以聖荷西為例，每年3%的漲幅，只比全國的2.7%高一點，但重點是聖荷西的公寓中位價，兩房月租要2,500元，比全國的平均1,160元整整高出一倍。
同樣情況也發生在舊金山，雖然每年只上漲1.8%，因為舊金山的租金本來就貴，普通一房公寓每月就要2,450元，兩房就超過3,000元。
不過灣區也有城市每年租金是呈現下降的幅度，東灣柏克萊市就降了3.2%，Daly City下降2.2%，南灣Campbell市下降0.3%。
但整體來說灣區的房租，還是非常的貴。
租客權益團體代表Jeffery Buchanan接受電話訪問時說：”年薪5萬或以下的家庭，實際上超過一半的收入都付房租去了，很多這個城市的打工族家庭，老人家都因為高租金難以為繼，我們建議聖荷西採用消費者指南作為租金漲幅準則。”
現階段，聖荷西市有規定租金漲幅不能超過5%，但根據最新的研究，從2009年起，聖荷西租客的薪金根本追不上這樣的漲幅，聖荷西市議會這個月14日，將會投票決定使否採用更嚴格的租金管制。
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