俄羅斯電台女主持被男子割頸受傷 疑另有內情

俄羅斯一名電台節目女主持人工作期間,遭一名男子襲擊,喉部受傷,暫時沒生命危險,以色列籍疑犯被捕,被控以企圖謀殺,警方指案件涉及私人恩怨,但傷者的同事懷疑有人不滿傷者及電台其他職員不時批評普京政府,質疑是克里姆林宮指使發動襲擊。

女主持人費爾根豪爾遇襲前,如常在電台主持早晨節目,男疑犯當場被捕,案發時,他以胡椒噴霧制服在地下的保安員,再衝上14樓找費爾根豪爾。

疑犯全程不發一言,冷靜地擁抱對方後,便拿出摺刀,襲擊她喉部。

疑犯是48歲以色列人,電台找到相信屬於他的網誌,疑犯聲稱多年來遭女主持人,以心靈感應騷擾,該名男子向調查人員透露行兇動機。

警方指案件涉及私人恩怨,與新聞自由無關,但傷者的同事不贊同,指傷者不認識疑犯。

32歲傷者,費爾根豪爾在烏茲別克出生,是莫斯科迴聲電台新聞部副總編輯,同時兼任節目主持,電台隸屬原國營天然氣公司旗下的傳媒集團,電台節目內容不時批評普京政府。

有俄羅斯國營電視台批評過莫斯科迴聲電台,是美國國務院喉舌,趁俄羅斯明年3月大選前,製造社會不穩。有電台職員認為今次襲擊是總統普京或克里姆林宮高層人員指使。

