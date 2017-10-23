俄羅斯電台女主持被男子割頸受傷 疑另有內情

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俄羅斯一名電台節目女主持人工作期間，遭一名男子襲擊，喉部受傷，暫時沒生命危險，以色列籍疑犯被捕，被控以企圖謀殺，警方指案件涉及私人恩怨，但傷者的同事懷疑有人不滿傷者及電台其他職員不時批評普京政府，質疑是克里姆林宮指使發動襲擊。

女主持人費爾根豪爾遇襲前，如常在電台主持早晨節目，男疑犯當場被捕，案發時，他以胡椒噴霧制服在地下的保安員，再衝上14樓找費爾根豪爾。

疑犯全程不發一言，冷靜地擁抱對方後，便拿出摺刀，襲擊她喉部。

疑犯是48歲以色列人，電台找到相信屬於他的網誌，疑犯聲稱多年來遭女主持人，以心靈感應騷擾，該名男子向調查人員透露行兇動機。

警方指案件涉及私人恩怨，與新聞自由無關，但傷者的同事不贊同，指傷者不認識疑犯。

32歲傷者，費爾根豪爾在烏茲別克出生，是莫斯科迴聲電台新聞部副總編輯，同時兼任節目主持，電台隸屬原國營天然氣公司旗下的傳媒集團，電台節目內容不時批評普京政府。

有俄羅斯國營電視台批評過莫斯科迴聲電台，是美國國務院喉舌，趁俄羅斯明年3月大選前，製造社會不穩。有電台職員認為今次襲擊是總統普京或克里姆林宮高層人員指使。

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