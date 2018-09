By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

數據顯示,截至今年第二季,全國的房貸詐騙個案按年升12%。

地產數據公司CoreLogic的數據顯示,差不多每109宗房貸申請,有一宗被揭發造假,或含有誤導資料。

較普遍的6種房貸詐騙包括虛報收入;虛假陳述購買房屋的用途;申請人未有如實申報交易行為,例如找一個信用紀錄良好的人充當買家,故意就房屋或其價值提供不實的資料;隱瞞申請人的房地產債務;申請人用假身份或更改信用紀錄等。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。