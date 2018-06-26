舊金山再有人墮假冒中領館騙案 騙款286萬（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山再有受害人墮入冒稱中領館的騙案，地檢處再度在華埠舉行工作坊，呼籲大家不要上當，會上更有差點受騙的受害人分享她如何脱身。

警方表示，一名中年華裔女子週日去到舊金山列治文區警局報案，指被自稱是中領館人員的騙徒騙去24萬元。

與近日的技倆一樣，騙徒稱事主有未取的包裹由中領館保存，但包裹有問題 ，需要事主滙錢解決。

舊金山在4月底發生的一宗個案，華裔事主損失超過286萬，警方透露，這種騙案追查有難度。

舊金山警局騙案調查組主管印大正（Dominic Yin）說：”雖然騙案在此發生，事主住在舊金山，但騙徒使用的網絡、留言系統，來源可能是世界上任何地方，現在多數集中在歐洲，但這筆錢會滙去中國，所以這是非常複雜的犯罪集團。”

住在南灣Sunnyvale市的馬丹紅（Julie Ma），兩個月前亦與騙徒直接對話，已經入籍的馬丹紅表示，騙徒稱有一名犯罪份子利用馬丹紅的個人資料及護照，在中國北京入境時被捕，要求馬丹紅滙錢，讓北京公安局盡快立案調查。

馬丹紅說：”現在我們（騙徒）在查找你，為什麼要把你的護照，讓別人假用你的護照進中國，我一聽我就有點焦急，我說我怎麼那裏傻，把我的護照給別人去用，我說這不可能。”

馬丹紅指，當時對騙徒深信不疑，因為自己剛辦妥護照，並已經買了兩星期後去北京的機票，怕在入境中國時被捕。

不過馬丹紅當時有一點小幸運，當騙徒進一步將她的電話接駁到所謂的公安局時，馬丹紅的電話因接收問題斷線。

馬丹紅不疑有詐，在網上查找北京公安局的電話，對方指不會受理這種案件，並提醒事主可能是騙案，馬丹紅才發覺自己差點上當。

地檢處表示，除了希望受害人報警外，亦採取較主動的方法，週二將派出調查員前往香港，與當地警方合作。

地檢處資深調查員何希舜（Jason Collom）說：”你在香港報了警，警察可以立即打電話去銀行，問戶口有無錢，有錢就停止滙錢，他們就可以這樣做，（不是由我們做？）不是我們做，因為這筆錢已匯到其他地方，其他國家。”

地檢處亦與本地銀行合作，當客戶有大筆滙款時，職員會詢問滙款的目的。

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