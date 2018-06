舊金山再有人墮假冒中領館騙案 騙款286萬（視頻）

By

舊金山再有受害人墮入冒稱中領館的騙案,地檢處再度在華埠舉行工作坊,呼籲大家不要上當,會上更有差點受騙的受害人分享她如何脱身。

警方表示,一名中年華裔女子週日去到舊金山列治文區警局報案,指被自稱是中領館人員的騙徒騙去24萬元。

與近日的技倆一樣,騙徒稱事主有未取的包裹由中領館保存,但包裹有問題 ,需要事主滙錢解決。

舊金山在4月底發生的一宗個案,華裔事主損失超過286萬,警方透露,這種騙案追查有難度。

舊金山警局騙案調查組主管印大正(Dominic Yin)說:”雖然騙案在此發生,事主住在舊金山,但騙徒使用的網絡、留言系統,來源可能是世界上任何地方,現在多數集中在歐洲,但這筆錢會滙去中國,所以這是非常複雜的犯罪集團。”

住在南灣Sunnyvale市的馬丹紅(Julie Ma),兩個月前亦與騙徒直接對話,已經入籍的馬丹紅表示,騙徒稱有一名犯罪份子利用馬丹紅的個人資料及護照,在中國北京入境時被捕,要求馬丹紅滙錢,讓北京公安局盡快立案調查。

馬丹紅說:”現在我們(騙徒)在查找你,為什麼要把你的護照,讓別人假用你的護照進中國,我一聽我就有點焦急,我說我怎麼那裏傻,把我的護照給別人去用,我說這不可能。”

馬丹紅指,當時對騙徒深信不疑,因為自己剛辦妥護照,並已經買了兩星期後去北京的機票,怕在入境中國時被捕。

不過馬丹紅當時有一點小幸運,當騙徒進一步將她的電話接駁到所謂的公安局時,馬丹紅的電話因接收問題斷線。

馬丹紅不疑有詐,在網上查找北京公安局的電話,對方指不會受理這種案件,並提醒事主可能是騙案,馬丹紅才發覺自己差點上當。

地檢處表示,除了希望受害人報警外,亦採取較主動的方法,週二將派出調查員前往香港,與當地警方合作。

地檢處資深調查員何希舜(Jason Collom)說:”你在香港報了警,警察可以立即打電話去銀行,問戶口有無錢,有錢就停止滙錢,他們就可以這樣做,(不是由我們做?)不是我們做,因為這筆錢已匯到其他地方,其他國家。”

地檢處亦與本地銀行合作,當客戶有大筆滙款時,職員會詢問滙款的目的。

