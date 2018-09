美國多間大企業警告關稅措施將致產品加價

By

數據顯示,美國貿易赤字擴大的同時,關稅也開始拖累美國經濟。

美國的企業,由福特汽車、Walmart;可口可樂、百貨公司,以至Procter & Gamble等都警告說,特朗普政府向入口的產品開徵關稅,等於令他們提高了成本,意味著產品將會加價。

就以福特汽車為例,入口的鋼鋁材加徵關稅之後,估計到明年底將會增加福特汽車的成本十億美元。

本星期初落實執行向總值2,000億美元的入口中國貨品徵收10%關稅,Walmart也表示,汽車座椅、兒童床、背囊、單車、帽子、寵物產品等都會加價。

Procter & Gamble就說,除了加價之外,裁員也在所難免。

有分析指出,自關稅實施以來,鋼材價格上升25%,預測到明年會加到接近30%,汽車價格將會提高,或者新車折扣無這麼大。

而特朗普政府也正研究,向入口汽車抽稅25%,如果落實,將會令車價更貴,從而拖慢汽車銷售,以及有可能到2020年時,降低GDP一半。

