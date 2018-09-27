美國多間大企業警告關稅措施將致產品加價

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【KTSF 張麗月報導】

數據顯示，美國貿易赤字擴大的同時，關稅也開始拖累美國經濟。

美國的企業，由福特汽車、Walmart；可口可樂、百貨公司，以至Procter & Gamble等都警告說，特朗普政府向入口的產品開徵關稅，等於令他們提高了成本，意味著產品將會加價。

就以福特汽車為例，入口的鋼鋁材加徵關稅之後，估計到明年底將會增加福特汽車的成本十億美元。

本星期初落實執行向總值2,000億美元的入口中國貨品徵收10%關稅，Walmart也表示，汽車座椅、兒童床、背囊、單車、帽子、寵物產品等都會加價。

Procter & Gamble就說，除了加價之外，裁員也在所難免。

有分析指出，自關稅實施以來，鋼材價格上升25%，預測到明年會加到接近30%，汽車價格將會提高，或者新車折扣無這麼大。

而特朗普政府也正研究，向入口汽車抽稅25%，如果落實，將會令車價更貴，從而拖慢汽車銷售，以及有可能到2020年時，降低GDP一半。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

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