報告指共和黨健保替代案實行10年 無健保人士將增2千多萬

【KTSF 黃候彬報導】

國會預算辦公室(CBO)週三發表報告,確認共和黨人健保替代案的修訂版一旦實行,在未來10年內,美國將會有多2,300萬人沒有健保。

CBO的報告估計,實行替代方案修訂版,有多2,300萬人沒健保外,也指出廢除奧巴馬健保,會令聯邦赤字在10年內減少1,190億,而個人保費平均會比奧巴馬健保的保費為低,因為身體健康的人,支付的保費較低,而帶病的人就不容易投保。

此外,健保市場也較少選擇,受保範圍也都不太全面,受保人要支付更高的自理費,但所得到的醫療服務反而會更少.

國會預算辦公室的報告,是對共和黨人提出的名為美國健保法案的修訂版本作出評估,基本上的結論與上次的健保替代案檢討結果差不多。

第一次替代案在眾議院因共和黨內極保守的自由黨團大力反對而難產, 撤回之後,共和黨領袖與自由黨團妥協搞出修訂版本,在上月按黨派路線匆匆表決。

經修訂的法案,不再規定人人必須買健保,也容許各州自行決定是否接受帶病投保,法案也增加撥款到一個基金,以補貼某些州對帶病投保的保費。

法案現時提交參議院審議,預計會有不少修訂。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。