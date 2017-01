報告指舊金山灣區旱災結束 南加仍需努力（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州在剛過去的10月,錄得30年來最高的降雨量,對於緩解加州乾旱問題有多大幫助?

國家氣象局的數據顯示,剛過去的大氣河風暴,為加州中部的乾旱地區帶來了2至5英寸的降雨量,而在內華達山脈亦有約4至10英寸的降雨。

有氣象學家分析,暴雨對解決旱災問題無疑是一個好的開始,但能否完全脫旱,仍然是言之尚早。

受風暴的影響,灣區出現多處水浸,甚至有洪水氾濫的情況,但事實上,大部分的降雨量只集中在加州北部及中部。

美國乾旱監測組剛剛宣布經過連場暴雨,目前加州42%地區,包括灣區,已脫離持續5年的乾旱,但加州中部及南部地區,包括洛杉磯和聖地牙哥仍處在嚴重乾旱狀態,尤其在位於Santa Barbara縣,供應南加州主要水源的Lake Cachuma,該水庫暫時只有大約13%的儲水。

接下來加州會否繼續乾旱,取決於供應加州約3分之1地區用水的內華達山積雪,及未來3個月加州的天氣情況。

上週二,加州水資源局的積雪監察員在內華達山雪地進行本季首次測量,發現積雪內含水量只有平均水平的53%,低於預期。

不過加州水資源局表示,稍後氣溫逐漸回升,積雪開始融化,到4月1日才能確定加州是否能夠脫離多年乾旱。

