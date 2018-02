移民局北加州掃蕩行動拘150人 斥奧克蘭市長不負責任

By

【KTSF】

聯邦移民及海關執法局(ICE)週二發表聲明指,上週日開始的突擊行動,至今在北加州已經拘捕至少150名無證移民,當中包括幾名灣區居民,另外有864名目標人物仍未捉拿歸案。

ICE在聲明中表示,在本次名為Keep Safe的突擊行動中,被捕的除了一名北灣Napa縣居民外,在東灣Bay Point以及舊金山拘捕了兩名有犯罪案底的墨西哥籍人士。

當局仍然在追捕另一名墨西哥籍人士和一名洪都拉斯籍人士,當局表示,兩人均有犯罪案底,並相信他們都住在東灣奧克蘭市(屋崙)。

ICE副局長Thomas Homan在聲明中指責奧克蘭市市長Libby Schaaf,指稱她上週六公開突擊行動的決定不負責任,提醒了犯罪分子,增加了警員行動的危險,並會令警方抓錯人,也令864名對公共安全構成威脅兼有罪案前科的目標人物得以逃脫。

Schaaf週二晚隨即反駁,指她上週六的決定,是給所有居民時間去清楚知道他們的權利和合法的選擇權,她的意願是一個家庭能利用該信息,讓一家人不分開。

另外,針對Schaaf的決定,正在競選國會議員的東灣居民Ron Cohen,已向聯邦司法部和阿拉米達縣(Alameda)地檢處提出投訴,指稱Schaaf的做法是蓄意阻撓移民局探員執行聯邦法例,違反聯邦重罪。

Schaaf的辦公室尚未回應Cohen的評論。

