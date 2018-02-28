移民局北加州掃蕩行動拘150人 斥奧克蘭市長不負責任

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【KTSF】

聯邦移民及海關執法局（ICE）週二發表聲明指，上週日開始的突擊行動，至今在北加州已經拘捕至少150名無證移民，當中包括幾名灣區居民，另外有864名目標人物仍未捉拿歸案。

ICE在聲明中表示，在本次名為Keep Safe的突擊行動中，被捕的除了一名北灣Napa縣居民外，在東灣Bay Point以及舊金山拘捕了兩名有犯罪案底的墨西哥籍人士。

當局仍然在追捕另一名墨西哥籍人士和一名洪都拉斯籍人士，當局表示，兩人均有犯罪案底，並相信他們都住在東灣奧克蘭市（屋崙）。

ICE副局長Thomas Homan在聲明中指責奧克蘭市市長Libby Schaaf，指稱她上週六公開突擊行動的決定不負責任，提醒了犯罪分子，增加了警員行動的危險，並會令警方抓錯人，也令864名對公共安全構成威脅兼有罪案前科的目標人物得以逃脫。

Schaaf週二晚隨即反駁，指她上週六的決定，是給所有居民時間去清楚知道他們的權利和合法的選擇權，她的意願是一個家庭能利用該信息，讓一家人不分開。

另外，針對Schaaf的決定，正在競選國會議員的東灣居民Ron Cohen，已向聯邦司法部和阿拉米達縣（Alameda）地檢處提出投訴，指稱Schaaf的做法是蓄意阻撓移民局探員執行聯邦法例，違反聯邦重罪。

Schaaf的辦公室尚未回應Cohen的評論。

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