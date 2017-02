By

【KTSF 吳倩妤報導】

菲律賓一間工廠發生大火,超過一百人受傷,部份人情況嚴重,最少三人失蹤。

起火工廠位於首都馬尼拉以南26公里的甲米地省,當時廠內有大約5000名員工。火場是一間建築用料工廠,主要出口至日本,傷者當中包括三名日本員工。

甲米地省省長指,有員工事發時跳窗逃生,他相信起火是由於一台製造房屋保温物料的機器過熱導致。

