康樂用大麻法實施在即 舊金山通過法例應對（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參會土地及交通委員會週四舉行特別會議,就有關規劃成人康樂大麻店達成一些修訂案。

參與今次特別會議的有市參事Jeff Sheehy、Mark Farrell、金貞妍、 湯凱蒂及安世輝,而委員之一的佩斯金就缺席。

委員會表決通過了幾項修訂案,首先將大麻店與學校相隔的遠離,從原本提出的600呎,改成1,000呎,另外亦都就處理大麻店密集問題達成共識。

委員會同意採用規劃部門建議的Orbit Option:規定新開大麻店的地點1,000呎範圍內,可以有其他大麻店,但不超過兩間,廢除原先提出大麻店之間必須相隔300呎的方案。

委員會亦都通過要求市府大麻辦公室發牌給提供讓人吸食大麻的場所,避免民眾在公園等的公共場所吸食。

另外,Sheehy在會上都提出額外幾項修訂提案,包括禁止在華埠開大麻店、規定在漁人碼頭區不得開超過4間大麻店,以及准許市內7間大麻藥店,轉為大麻零售店。

湯凱蒂就提出除了學校之外,希望托兒中心與大麻店都規定必須相隔1,000呎,另外提出在日落區內不准大麻店開在一樓,不過這些修訂提案就有待下星期一的會議再討論。

有華裔民眾週四發言,希望大麻店與學校應該相隔更遠。

華埠居民黃桃菊說:”大麻店要離開學校1,500呎之外,不同意在華埠開。”

不過亦有民眾覺得600呎有損大麻店的生意。

另外,舊金山市府週三通過一個平等權益議案(equity program),為部份人在申請開康樂大麻零售店時獲優先發牌。

報導指,市參事Malia Cohen週三提出,讓一些少數族裔、低收入居民等在明年1月1號康樂大麻法實施後,獲得優先發牌開康樂大麻零售店。

市長李孟賢早前提出,市府必須要有一套平等權益議案(equity program),才准許下年開始發牌給大麻零售店。

至於相關議案何時落實暫時未知,可能要等幾個月,有大麻店商家就認為,市府不容再拖。

