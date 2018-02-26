風暴重臨舊金山灣區 週四預料再降雨

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【KTSF 崔凱橋報導】

灣區經過一個半月乾燥又無雨的冬季後，本週將有兩股風暴相繼吹襲，預料會帶來可觀的雨量。

國家氣象局資料顯示，第一股風暴週日晚抵達，週一傍晚時分離開灣區，不過晚上10點前仍然有三成機會有驟雨，風速將由北風轉吹為西北偏西風，陣風可達每小時30英里，到了週二陽光普照。

本週的第二股風暴將於週四清晨時段抵達，北灣從週三晚開始有雨，降雨會逐漸南下至整個灣區。

氣象局預計，週四早上交通最繁忙時段雨勢最大，並持續至中午時分，呼籲民眾在駕駛時要有耐性及注意路面濕滑。

預測週五灣區仍然有機會有驟雨，局部性的降雨將持續至週六早上，預計週四的風暴將為整個灣區一共帶來至少1至2吋的降雨，北灣有機會錄得更多的降雨量。

至於氣溫方面，由於風暴從阿拉斯加南下帶來寒風，因此週四的氣溫較同期的平均氣溫低，各城市最高氣溫只有華氏55至56度之間，大家注意保暖。

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