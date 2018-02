風暴重臨舊金山灣區 週四預料再降雨

By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區經過一個半月乾燥又無雨的冬季後,本週將有兩股風暴相繼吹襲,預料會帶來可觀的雨量。

國家氣象局資料顯示,第一股風暴週日晚抵達,週一傍晚時分離開灣區,不過晚上10點前仍然有三成機會有驟雨,風速將由北風轉吹為西北偏西風,陣風可達每小時30英里,到了週二陽光普照。

本週的第二股風暴將於週四清晨時段抵達,北灣從週三晚開始有雨,降雨會逐漸南下至整個灣區。

氣象局預計,週四早上交通最繁忙時段雨勢最大,並持續至中午時分,呼籲民眾在駕駛時要有耐性及注意路面濕滑。

預測週五灣區仍然有機會有驟雨,局部性的降雨將持續至週六早上,預計週四的風暴將為整個灣區一共帶來至少1至2吋的降雨,北灣有機會錄得更多的降雨量。

至於氣溫方面,由於風暴從阿拉斯加南下帶來寒風,因此週四的氣溫較同期的平均氣溫低,各城市最高氣溫只有華氏55至56度之間,大家注意保暖。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。