更多民眾接獲假冒中領館詐騙電話 有受害人收”逮捕令”（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

最近發生連串有人假扮中領館的電話騙案，灣區不少華裔收到電話之後，向騙徒提供個人資料，有觀眾向本台表示，騙子甚至向他發出“逮捕令”和“財產凍結令”，而這名觀眾如何醒覺自己所遇到的是一個騙局？

詐騙電話錄音：”領事館通知您有一封加急公文未領取，可能影響您的居留權益，如需查詢請按2。”

一名不願意公開身份的灣區居民，在星期一早上接到類似的電話錄音，說是最後通知，於是他按了一下，然後有自稱是領事館的人跟他說話，又把電話接通到“中國公安”。

本台觀眾說：”公安說在某年某月的時候，有一個小姐進關時候被逮到，查到她身上有十幾本假護照，有一本是我的，你在福州那一個交通銀行有一個戶口，這個戶口跟壞人有勾結用來洗錢。”

騙子後來又發電郵給這名灣區居民，附上所謂“逮捕令”和“財產凍結令”，還有當局對“犯罪集團主犯”發出的A級通緝令。

本台星期一晚上報導過，另一名灣區居民收到類似的詐騙電話，騙徒用各種虛構的情節，令事主感到恐懼，然後扮好心說要幫助事主洗脫罪名，

說服事主提供大量個人資料。

本台觀眾說：”我聽到之後很緊張也很害怕，因為我覺得領事館打來的，真的有這樣一個案子的話，他講講講，他說你的資料被洩露出去，被犯罪集團拿到，現在我要幫你從犯罪集團，證明你不是參與者跟嫌疑者。”

他續道：”還不知道被騙，我還是很笨，被嚇到都以為是真的。”

同一天晚上，這名灣區居民看到本台報導電話詐騙案。

他說：”一直到晚上，聽你們報的新聞時，哎喲，我的案子跟你們報的新聞一模一樣，那我就知道這完全是騙局。”

這名灣區居民後來報警，不再接聽騙徒打來的電話，在事件中他沒破財，但已經自己的銀行資料給了對方。

中國駐舊金山總領事館發表聲明強調，中國駐美使領館不會通過電話或電話錄音，通知當事人有文件或包裹需要領取，也不會在電話錄音中表示，其電話已轉接至所謂“國際刑警中心”或國內公檢法機關。

中領館呼籲大家接到這類電話立刻掛掉，千萬不可提供任何個人資料。

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