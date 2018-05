更多民眾接獲假冒中領館詐騙電話 有受害人收”逮捕令”（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

最近發生連串有人假扮中領館的電話騙案,灣區不少華裔收到電話之後,向騙徒提供個人資料,有觀眾向本台表示,騙子甚至向他發出“逮捕令”和“財產凍結令”,而這名觀眾如何醒覺自己所遇到的是一個騙局?

詐騙電話錄音:”領事館通知您有一封加急公文未領取,可能影響您的居留權益,如需查詢請按2。”

一名不願意公開身份的灣區居民,在星期一早上接到類似的電話錄音,說是最後通知,於是他按了一下,然後有自稱是領事館的人跟他說話,又把電話接通到“中國公安”。

本台觀眾說:”公安說在某年某月的時候,有一個小姐進關時候被逮到,查到她身上有十幾本假護照,有一本是我的,你在福州那一個交通銀行有一個戶口,這個戶口跟壞人有勾結用來洗錢。”

騙子後來又發電郵給這名灣區居民,附上所謂“逮捕令”和“財產凍結令”,還有當局對“犯罪集團主犯”發出的A級通緝令。

本台星期一晚上報導過,另一名灣區居民收到類似的詐騙電話,騙徒用各種虛構的情節,令事主感到恐懼,然後扮好心說要幫助事主洗脫罪名,

說服事主提供大量個人資料。

本台觀眾說:”我聽到之後很緊張也很害怕,因為我覺得領事館打來的,真的有這樣一個案子的話,他講講講,他說你的資料被洩露出去,被犯罪集團拿到,現在我要幫你從犯罪集團,證明你不是參與者跟嫌疑者。”

他續道:”還不知道被騙,我還是很笨,被嚇到都以為是真的。”

同一天晚上,這名灣區居民看到本台報導電話詐騙案。

他說:”一直到晚上,聽你們報的新聞時,哎喲,我的案子跟你們報的新聞一模一樣,那我就知道這完全是騙局。”

這名灣區居民後來報警,不再接聽騙徒打來的電話,在事件中他沒破財,但已經自己的銀行資料給了對方。

中國駐舊金山總領事館發表聲明強調,中國駐美使領館不會通過電話或電話錄音,通知當事人有文件或包裹需要領取,也不會在電話錄音中表示,其電話已轉接至所謂“國際刑警中心”或國內公檢法機關。

中領館呼籲大家接到這類電話立刻掛掉,千萬不可提供任何個人資料。

