中國單身人口上升 衍生”孤獨經濟”（視頻）

【i-CABLE】

中國愈來愈多有消費能力的單身年輕人，經常一個人做吃飯、唱卡拉OK、打邊爐等，衍生出”孤獨經濟”。

26 歲的李昱昊自從大學開始就離開山東老家，獨自在外生活，大部分時間都是獨自度過，一個人吃飯、看電影、唱卡拉 OK ，都很平常，連生日都是自己一人去吃火鍋慶祝，陪伴她的只有餐廳放在她面前的一隻玩具熊。

不過李昱昊就覺得，其實自己一個更開心。就算是周末假期，她都寧願一個人獨處。

其實好像李昱昊這樣鍾情單身生活的年青人，近年在中國比比皆是。根據國家統計局公布的數據，2014年中國20至59歲的單身人口有1.7億人，其中六成是男性，女性佔四成。

龐大的單身人口成為重要的消費潛力，形成”孤獨經濟”，不同的廠商紛紛推出適合一人使用的商品，例如是迷你電飯煲、迷你冰箱，甚至這些手臂自拍棒和握手電話殼。

中國不少離鄉別井的年輕人，每日回到家中面對四面牆，一個人躺在大床上，難免會有空虛寂寞和冷的時候，網上就出現攬枕，有了這個強而有力的臂彎，有了依靠，自然可以睡得好。

除了家居用品，”孤獨經濟”亦蔓延到各個領域，改變傳統娛樂模式。這種只可以容納到二人、像電話亭般大的迷你卡拉OK就是一個好例子，即使只有一個人，隨時都可以走入去做「K歌之王」。

業內人士稱，目前迷你卡拉OK的市場規模已經超過 16 億元人民幣，亦反映「孤獨經濟」市場有多龐大。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。