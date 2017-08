中國單身人口上升 衍生”孤獨經濟”（視頻）

【i-CABLE】

中國愈來愈多有消費能力的單身年輕人,經常一個人做吃飯、唱卡拉OK、打邊爐等,衍生出”孤獨經濟”。

26 歲的李昱昊自從大學開始就離開山東老家,獨自在外生活,大部分時間都是獨自度過,一個人吃飯、看電影、唱卡拉 OK ,都很平常,連生日都是自己一人去吃火鍋慶祝,陪伴她的只有餐廳放在她面前的一隻玩具熊。

不過李昱昊就覺得,其實自己一個更開心。就算是周末假期,她都寧願一個人獨處。

其實好像李昱昊這樣鍾情單身生活的年青人,近年在中國比比皆是。根據國家統計局公布的數據,2014年中國20至59歲的單身人口有1.7億人,其中六成是男性,女性佔四成。

龐大的單身人口成為重要的消費潛力,形成”孤獨經濟”,不同的廠商紛紛推出適合一人使用的商品,例如是迷你電飯煲、迷你冰箱,甚至這些手臂自拍棒和握手電話殼。

中國不少離鄉別井的年輕人,每日回到家中面對四面牆,一個人躺在大床上,難免會有空虛寂寞和冷的時候,網上就出現攬枕,有了這個強而有力的臂彎,有了依靠,自然可以睡得好。

除了家居用品,”孤獨經濟”亦蔓延到各個領域,改變傳統娛樂模式。這種只可以容納到二人、像電話亭般大的迷你卡拉OK就是一個好例子,即使只有一個人,隨時都可以走入去做「K歌之王」。

業內人士稱,目前迷你卡拉OK的市場規模已經超過 16 億元人民幣,亦反映「孤獨經濟」市場有多龐大。

