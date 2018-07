未成年人接觸成癮類藥物有驚人增長（視頻）

By

【KTSF】

最新的研究發現,未成年人接觸到成癮類藥物的情況出現驚人增長。

最近發表在《兒科》雜誌的研究發現,在2006年至2016年間,全國有將近11,275名兒童接觸到丁丙諾啡,其中86%為6歲以下兒童,而89%是無意接觸到的。

在2007年至2010年間,從6.4%上升至到20.2%,增幅達到驚人的215.6%,雖然在10年至13年間數字有所下降,不過在2016年,又出現8.6%的增幅。

丁丙諾啡可以幫助成人戒除鴉片類藥物成癮,不過同時也是一種鴉片類藥物,作用雖不及其他鴉片類藥物強烈,但會產生呼吸抑制作用,對5歲以下幼童而言影響尤為嚴重。

雖然青少年接觸人數只佔總體的11%,不過將近77%是有意接觸,這也表明,該藥物有被濫用的跡象,其中少男佔比例達到六成,而在自殺的個案中,少女比例也高達60%。

專家就建議廠商在生產該類藥物時,可提供固定小劑量包裝取代一大瓶的藥丸,家長也應處理好避免兒童青少年接觸。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。