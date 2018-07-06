未成年人接觸成癮類藥物有驚人增長（視頻）

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【KTSF】

最新的研究發現，未成年人接觸到成癮類藥物的情況出現驚人增長。

最近發表在《兒科》雜誌的研究發現，在2006年至2016年間，全國有將近11,275名兒童接觸到丁丙諾啡，其中86%為6歲以下兒童，而89%是無意接觸到的。

在2007年至2010年間，從6.4%上升至到20.2%，增幅達到驚人的215.6％，雖然在10年至13年間數字有所下降，不過在2016年，又出現8.6％的增幅。

丁丙諾啡可以幫助成人戒除鴉片類藥物成癮，不過同時也是一種鴉片類藥物，作用雖不及其他鴉片類藥物強烈，但會產生呼吸抑制作用，對5歲以下幼童而言影響尤為嚴重。

雖然青少年接觸人數只佔總體的11%，不過將近77%是有意接觸，這也表明，該藥物有被濫用的跡象，其中少男佔比例達到六成，而在自殺的個案中，少女比例也高達60%。

專家就建議廠商在生產該類藥物時，可提供固定小劑量包裝取代一大瓶的藥丸，家長也應處理好避免兒童青少年接觸。

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