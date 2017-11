舊金山第三區市參事提出區內興建露宿者支援中心（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

包括華埠在內的舊金山第三區,近日首次針對區內的無家可歸者問題舉行社區會議,該區市參事在會上表示,有意在區內興建無家可歸者支援中心。

這場社區會議全場爆滿,有超過200人出席,當中亦有不少華裔居民。

舊金山第三區包括華埠、北岸區、金融區、漁人碼頭及聯合廣場等,代表該區的市參事佩斯金指,雖然近來全市無家可歸者的人數已無明顯的增長,但在第三區就有上升的趨勢。

佩斯金說:”我認為居民很清晰,他們願意盡一分力去解決這個問題。”

佩斯金指,無家可歸者是全市的問題,不可能只集中在田德隆區開設支援中心,而為了解決區內的無家可歸者問題,佩斯金有意在第三區開支援中心,雖然未有心儀的用地,但絕不會在華埠範圍興建。

佩斯金說:”不會在華埠興建,但我知道很多居民在花園角見過不少露宿者,經支援中心,他們會得到各類服務及房屋。”

佩斯金亦指,支援中心需要一大塊空地,除了興建床位外,還要空間興建辦公室、戶外活動用地以及中心其他設施,因此他的團隊正在該區尋找一些空置的大面積用地,現在一切仍未有定案,但可能會是靠近北岸區的範圍。

在會議上,由華裔居民組成的社區住客聯會,亦表示支持興建支援中心,而警方亦表示,會確保區內居民的安全。

舊金山警局社區事務指揮官David Lazar說:”我關心是公眾安全,保持環境清潔,杜絕非法行為,確保區域的安全,在支援中心裏、中心內,我們會特別注重支援中心一帶。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。