舊金山第三區市參事提出區內興建露宿者支援中心（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

包括華埠在內的舊金山第三區，近日首次針對區內的無家可歸者問題舉行社區會議，該區市參事在會上表示，有意在區內興建無家可歸者支援中心。

這場社區會議全場爆滿，有超過200人出席，當中亦有不少華裔居民。

舊金山第三區包括華埠、北岸區、金融區、漁人碼頭及聯合廣場等，代表該區的市參事佩斯金指，雖然近來全市無家可歸者的人數已無明顯的增長，但在第三區就有上升的趨勢。

佩斯金說：”我認為居民很清晰，他們願意盡一分力去解決這個問題。”

佩斯金指，無家可歸者是全市的問題，不可能只集中在田德隆區開設支援中心，而為了解決區內的無家可歸者問題，佩斯金有意在第三區開支援中心，雖然未有心儀的用地，但絕不會在華埠範圍興建。

佩斯金說：”不會在華埠興建，但我知道很多居民在花園角見過不少露宿者，經支援中心，他們會得到各類服務及房屋。”

佩斯金亦指，支援中心需要一大塊空地，除了興建床位外，還要空間興建辦公室、戶外活動用地以及中心其他設施，因此他的團隊正在該區尋找一些空置的大面積用地，現在一切仍未有定案，但可能會是靠近北岸區的範圍。

在會議上，由華裔居民組成的社區住客聯會，亦表示支持興建支援中心，而警方亦表示，會確保區內居民的安全。

舊金山警局社區事務指揮官David Lazar說：”我關心是公眾安全，保持環境清潔，杜絕非法行為，確保區域的安全，在支援中心裏、中心內，我們會特別注重支援中心一帶。”

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