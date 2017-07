灣區樓市無降溫跡象 賣家刻意壓低叫價吸引買家（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

數據研究調查公司CoreLogic發布6月灣區樓市數據報告,灣區樓市無跡象降溫。

位於北柏克萊市近1,300英尺的獨立屋,叫價799,000元,最後成交價133萬元,價格差超過一倍半,成為近期樓市的焦點。

賣方經紀表示,現時房屋的叫價,都是故意低於市場價。

賣方經紀Linnette Edwards說:”在特定地區的樓市,好像奧克蘭、柏克萊、Albany和阿拉米達市(Alameda),都是策略性低開價以引人注意,這個樓盤有15人落單,當中3人出價超過130萬。”

她也都指出,現時柏克萊市地區,房屋叫價最少都80萬。

在CoreLogic的報告顯示,在奧克蘭和柏克萊的房屋成交價比叫價高六成,全灣區不計算聖馬刁縣(San Mateo),8個縣在6月份的房屋中位價

達到記錄高位735,000元。

舊金山以125萬遙遙領先,Marin縣就以108萬排第二,去年同期中位價漲幅比方面,Marin縣13.7%排第一,Santa Clara縣就12.2%排第二,較遠的Napa同Sonoma分別排第三第四,阿拉米達縣就排第五。

分析指出,灣區樓價自從2012年4月開始,已經連續63月升高,除了就業情況、低房貸利率和消費者信心指數高之外,樓盤短缺仍然是灣區樓價不斷升高的主因。

