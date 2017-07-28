灣區樓市無降溫跡象 賣家刻意壓低叫價吸引買家（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

數據研究調查公司CoreLogic發布6月灣區樓市數據報告，灣區樓市無跡象降溫。

位於北柏克萊市近1,300英尺的獨立屋，叫價799,000元，最後成交價133萬元，價格差超過一倍半，成為近期樓市的焦點。

賣方經紀表示，現時房屋的叫價，都是故意低於市場價。

賣方經紀Linnette Edwards說：”在特定地區的樓市，好像奧克蘭、柏克萊、Albany和阿拉米達市（Alameda），都是策略性低開價以引人注意，這個樓盤有15人落單，當中3人出價超過130萬。”

她也都指出，現時柏克萊市地區，房屋叫價最少都80萬。

在CoreLogic的報告顯示，在奧克蘭和柏克萊的房屋成交價比叫價高六成，全灣區不計算聖馬刁縣（San Mateo），8個縣在6月份的房屋中位價

達到記錄高位735,000元。

舊金山以125萬遙遙領先，Marin縣就以108萬排第二，去年同期中位價漲幅比方面，Marin縣13.7%排第一，Santa Clara縣就12.2%排第二，較遠的Napa同Sonoma分別排第三第四，阿拉米達縣就排第五。

分析指出，灣區樓價自從2012年4月開始，已經連續63月升高，除了就業情況、低房貸利率和消費者信心指數高之外，樓盤短缺仍然是灣區樓價不斷升高的主因。

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