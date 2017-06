美國航班誤點較去年多 乘客投訴急增七成

By

【KTSF 馮政浩報導】

大家對聯合航空兩個多月前粗暴拉一個乘客下機的畫面,可能仍然記憶猶新,原來在同一個月4月,乘客對航空服務的投訴,同比大幅增加七成。

對飛機乘客來說,今年的4月可能是憤怒之春,聯邦運輸部在一個月內 ,收到超過1,900個投訴,較去年同期多出七成。

最常見投訴包括:航班問題,例如取消、延誤,以及駁機出錯。

乘客的投訴其實有理由,今年的飛機抵達時間約有兩成誤點,較去年為多。

其它多人投訴的項目包括:行李問題、票務及登機、顧客服務以及機票價錢等,但這些問題並無阻礙航空公司股票上升。

一項包括4間主要航空公司,以及一些區域航空公司的航空股指數顯示,雖然有不少投訴,但指數仍然飆升。

其實航空公司對顧客是有回應,先前聯合航空發生粗暴對待乘客事件之後,聯航改變政策,包括將乘客放棄超賣位置的賠償最高上限加到一萬元。

而Delta航空也跟隨這項更改,至於西南航空就承諾不會超賣,這些新措施希望可以改變乘客負面觀感。

