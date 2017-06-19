美國航班誤點較去年多 乘客投訴急增七成

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【KTSF 馮政浩報導】

大家對聯合航空兩個多月前粗暴拉一個乘客下機的畫面，可能仍然記憶猶新，原來在同一個月4月，乘客對航空服務的投訴，同比大幅增加七成。

對飛機乘客來說，今年的4月可能是憤怒之春，聯邦運輸部在一個月內 ，收到超過1,900個投訴，較去年同期多出七成。

最常見投訴包括：航班問題，例如取消、延誤，以及駁機出錯。

乘客的投訴其實有理由，今年的飛機抵達時間約有兩成誤點，較去年為多。

其它多人投訴的項目包括：行李問題、票務及登機、顧客服務以及機票價錢等，但這些問題並無阻礙航空公司股票上升。

一項包括4間主要航空公司，以及一些區域航空公司的航空股指數顯示，雖然有不少投訴，但指數仍然飆升。

其實航空公司對顧客是有回應，先前聯合航空發生粗暴對待乘客事件之後，聯航改變政策，包括將乘客放棄超賣位置的賠償最高上限加到一萬元。

而Delta航空也跟隨這項更改，至於西南航空就承諾不會超賣，這些新措施希望可以改變乘客負面觀感。

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