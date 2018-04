舊金山教會血案 被告殺妻後曾刺胸自殘（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

華裔女子周潔雲上週日在舊金山一間教會被丈夫殺害的案件,法庭文件披露更多案發經過,被告刺傷周潔雲後,曾經表示如果要坐監,他寧願選擇死亡,並一度用刀刺向自己胸口,被告最後被警方制服。

法庭文件顯示,上週日下午1時,41歲的被告Wyn Leung去到舊金山Chester街10號的華人基督教會,向教會姓郭的73歲女牧師要求與37歲死者周潔雲見面,當時周潔雲正在教會的廚房清潔。

周潔雲有保護令在身,Leung不可以接觸她,周潔雲亦表示,不想見Leung,周潔雲並向一名教會職員表示,希望牧師帶Leung去教會以外的地方談話,讓她離開教會時,不用見到Leung。

文件引述一名姓馬的教會職員指,Leung聽到周潔雲這個要求,不理阻止,跑向廚房,一手抱著周潔雲不讓她離開。

Leung然後用刀多次刺向死者的胸部及背部,然後再自殘,Leung與死者雙雙跌在地上,Leung其後爬向周潔雲再用刀刺她,職員喝令被告停手,但被告無理會,職員於是報警。

郭牧師當時亦在場,文件形容她錄口供時大哭,手不自覺的震抖,郭牧師指,她起初聽到周潔雲大叫,然後再也聽不到周潔雲的聲音。

當她走入廚房,周潔雲面向下躺在地上,已經沒有知覺。

Leung坐在死者旁邊,一手持刀,一邊對牧師說,如果我要坐監,我願意死,Leung於是將刀刺向自己的胸口。

警員到場後,Leung用刀指向警員,拒絕服從警員叫他放下刀的命令,幾名警員到場將他制服,過程中Leung仍不斷反抗,掙扎時弄傷警員,在救護車上又踢向一名救護員。

Leung面對7項控罪,包括謀殺、拒捕及虐老等,法庭文件顯示,單是謀殺罪,最高刑罰是判囚26年至終身。

舊金山地檢處表示,Leung的提堂日期又再推遲至本週四,處方指,已經跟死者在中國的家人取得聯絡,會盡力協助他們。

