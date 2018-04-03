舊金山教會血案 被告殺妻後曾刺胸自殘（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

華裔女子周潔雲上週日在舊金山一間教會被丈夫殺害的案件，法庭文件披露更多案發經過，被告刺傷周潔雲後，曾經表示如果要坐監，他寧願選擇死亡，並一度用刀刺向自己胸口，被告最後被警方制服。

法庭文件顯示，上週日下午1時，41歲的被告Wyn Leung去到舊金山Chester街10號的華人基督教會，向教會姓郭的73歲女牧師要求與37歲死者周潔雲見面，當時周潔雲正在教會的廚房清潔。

周潔雲有保護令在身，Leung不可以接觸她，周潔雲亦表示，不想見Leung，周潔雲並向一名教會職員表示，希望牧師帶Leung去教會以外的地方談話，讓她離開教會時，不用見到Leung。

文件引述一名姓馬的教會職員指，Leung聽到周潔雲這個要求，不理阻止，跑向廚房，一手抱著周潔雲不讓她離開。

Leung然後用刀多次刺向死者的胸部及背部，然後再自殘，Leung與死者雙雙跌在地上，Leung其後爬向周潔雲再用刀刺她，職員喝令被告停手，但被告無理會，職員於是報警。

郭牧師當時亦在場，文件形容她錄口供時大哭，手不自覺的震抖，郭牧師指，她起初聽到周潔雲大叫，然後再也聽不到周潔雲的聲音。

當她走入廚房，周潔雲面向下躺在地上，已經沒有知覺。

Leung坐在死者旁邊，一手持刀，一邊對牧師說，如果我要坐監，我願意死，Leung於是將刀刺向自己的胸口。

警員到場後，Leung用刀指向警員，拒絕服從警員叫他放下刀的命令，幾名警員到場將他制服，過程中Leung仍不斷反抗，掙扎時弄傷警員，在救護車上又踢向一名救護員。

Leung面對7項控罪，包括謀殺、拒捕及虐老等，法庭文件顯示，單是謀殺罪，最高刑罰是判囚26年至終身。

舊金山地檢處表示，Leung的提堂日期又再推遲至本週四，處方指，已經跟死者在中國的家人取得聯絡，會盡力協助他們。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。