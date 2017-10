活得更健康：夫婦不育男女有責（視頻）

By

根據統計不孕症的發生率,在世界各國的統計資料中顯示,約有10%至15%的夫婦或伴侶有不孕的困擾,在美國有大約13%的夫妻曾經接受不孕症的治療。

由於現代人生活忙碌,工作壓力大,加上晚婚比例日益增加,越來越多夫婦面臨不育問題,何謂不育症?怎麼樣知道自己可能不育?

李立韵醫生說:”如果是一對夫妻或一對伴侶,自己在家裡嘗試懷孕,如果過了一年還沒有受孕的話,就算是不孕症,如果女方超過35歲,我們說只試6個月,如果6個月試了還沒懷孕,就算是不孕症。”

一聽到不育症,很多人第一個反應就是女方的問題,事實上根據資料顯示,不育夫婦的問題中,40%到50%跟女性有關,40%跟男性有關,要解決不育的問題,需要夫妻共同面對。

李立韵醫生談到一對中國夫妻的求子之路,太太取卵多次,每次都受孕失敗,最後都沒有卵子,只好使用捐卵,發現還是不行,最後才發現到原來先生的其中一個染色體有問題。

李立韵醫生說:”檢查到丈夫的染色體不正常,最後把染色體正常的胚胎稙入到子宮裡面,第一次就成功,有些病人不願意做檢查,所以浪費他們那麼多年的時間,所以家裡如果有問題不要怕,要跟專家做諮詢,能做的檢查都做好,不要走彎路。”

位於舊金山的太平洋孕育中心是灣區最大最悠久的臨床生育中心,有不少來自亞洲的婦女,甚至跨洋來這裡求診,拜醫學科技發展所賜,藉由人工生殖來完成求子心願,已經不再是一個難以啟齒的話題。

最普遍的兩個方法就是人工授精和試管嬰兒,不管是何種方式,成功機率都是和女方的年齢成反比。

李立韵醫生說:”時間不饒人,我們女人時間是最珍貴的,卵子年輕的時候質量好。”

