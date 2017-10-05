活得更健康：夫婦不育男女有責（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

根據統計不孕症的發生率，在世界各國的統計資料中顯示，約有10%至15%的夫婦或伴侶有不孕的困擾，在美國有大約13%的夫妻曾經接受不孕症的治療。

由於現代人生活忙碌，工作壓力大，加上晚婚比例日益增加，越來越多夫婦面臨不育問題，何謂不育症？怎麼樣知道自己可能不育？

李立韵醫生說：”如果是一對夫妻或一對伴侶，自己在家裡嘗試懷孕，如果過了一年還沒有受孕的話，就算是不孕症，如果女方超過35歲，我們說只試6個月，如果6個月試了還沒懷孕,就算是不孕症。”

一聽到不育症，很多人第一個反應就是女方的問題，事實上根據資料顯示，不育夫婦的問題中，40%到50%跟女性有關，40%跟男性有關，要解決不育的問題，需要夫妻共同面對。

李立韵醫生談到一對中國夫妻的求子之路，太太取卵多次，每次都受孕失敗，最後都沒有卵子，只好使用捐卵，發現還是不行，最後才發現到原來先生的其中一個染色體有問題。

李立韵醫生說：”檢查到丈夫的染色體不正常，最後把染色體正常的胚胎稙入到子宮裡面，第一次就成功，有些病人不願意做檢查，所以浪費他們那麼多年的時間，所以家裡如果有問題不要怕，要跟專家做諮詢，能做的檢查都做好，不要走彎路。”

位於舊金山的太平洋孕育中心是灣區最大最悠久的臨床生育中心，有不少來自亞洲的婦女，甚至跨洋來這裡求診，拜醫學科技發展所賜，藉由人工生殖來完成求子心願，已經不再是一個難以啟齒的話題。

最普遍的兩個方法就是人工授精和試管嬰兒，不管是何種方式，成功機率都是和女方的年齢成反比。

李立韵醫生說：”時間不饒人，我們女人時間是最珍貴的，卵子年輕的時候質量好。”

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