【KTSF 郭柟報導】

本地電視台KPIX報導指,灣區近來多了僱主以遞解出境為由,恐嚇無證移民員工。

Sanata Clara大學法律系教授Ruth Taube表示,有很多無證移民員工對她表示,自己生活在恐慌之中,連工作和睡覺都害怕。

報告指,去年有95宗僱主疑似以遞解或移民理由,對僱員作出報復的個案,相比起2016年只有20宗,2014年只有兩宗。

Taube表示,目前政治環境鼓吹了更多僱主用遞解或移民理由,對僱員作出報復,但是Taube說這種做法有後果,如果僱主每次被發現恐嚇僱員,就可能面臨罰款1萬元。

這類個案最多宗發在洛杉磯,有36宗,南灣Santa Clara縣有13宗。

報導又指,懷疑有僱主甚至並非針對員工無證移民身份作出報復,而是基於員工的族裔。

