低收入勞工報稅或可領逾6千現金稅務優惠（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節只剩最後一個月的時間，對於收入低的勞工來說，雖然是不需要報稅，但可以透過報稅的方式取得聯邦和加州的低收入稅務優惠（Earned Income Tax Credit, EITC），兩項優惠加起來有可能超過6,000元現金，要怎麼樣才符合資格申請？

來自中國上海的趙宛君是單親媽媽，在一家高級酒店打掃房間，辛苦撫養上大學的兒子，她今年取得聯邦和加州提供的低收入稅務優惠EITC，拿到4,000多元現金。

趙宛君說：”我拿了這退稅，我可以幫助我的家庭，我們家庭的生活可以好一點，然後我兒子要買電腦，買打印機，我都可以從這個退稅裡面去支付。”

EITC是政府補助低收入工薪家庭的現金優惠，目的是鼓勵低收入人士工作，聯邦一直提供這項稅務優惠，每年撥給加州高達70億美元，但每年有20億元沒有人申請，加州版的Cal EITC則在3年前開始，兩項優惠都要透過報稅才能拿到錢。

加州眾議員 丁右立說：”進入這個財政年度，如果他們報稅的話，有更多人可以從加州和聯邦政府拿到數千元，他們要做的就是報稅。”

United Way計劃營運副總裁Kelly Batson說：”我們知道有很多家庭覺得他們不必報稅，也沒有理會稅務的事，所以我們要告訴大家有錢可以申請。”

申請者必須是低收入勞工，有社安號碼，今年報稅季節開始，加州還放寬申請條件。

新僑服務中心行政主任陳浩源說：”今年放寬一些，可能年薪22,000元都可以拿到加州稅務優惠，以前來說加州稅務優惠一定要有W2，你不可以是自僱人士，但是很多情況我們華人會收現金，或是做家庭工，很多時候都叫自僱人士，以前不能符合，今年放寬了可以符合。”

至於收入要多少才符合資格，計算方式有些複雜，一個人還是一對夫妻，收入多少，以及有沒有小孩，有幾個小孩等，金額都不一樣。

如果是個人而且沒有小孩，年收入不得超過15,008元，其他情況，最高年收入不得超過22,300上下。

陳浩源說：”有些納稅人來我們新僑中心，報加州的稅務優惠State EIC的時候，他最多可以拿到2,600多元，再加上聯邦的稅務優惠，他可能一家三口最高可以拿到6,000、7,000元的退稅都不一定。”

低收入民眾可以透過免費報稅服務，了解自己是否符合資格申請，United Way在全灣區有兩百多個地點提供免費報稅服務，民眾可以撥打211查詢。

至於位於舊金山華埠的新僑服務中心，電話是(415) 421-2111，需要預約登記。

新僑服務中心在這個報稅季節，已經免費幫1,500個民眾完成報稅，而中心也提醒民眾，如果符合加州的低收入稅務優惠，但去年、前年沒有報的話，還是可以在今年把過去3年的稅給報回來，這是一筆可觀的收入。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。