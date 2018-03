低收入勞工報稅或可領逾6千現金稅務優惠（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節只剩最後一個月的時間,對於收入低的勞工來說,雖然是不需要報稅,但可以透過報稅的方式取得聯邦和加州的低收入稅務優惠(Earned Income Tax Credit, EITC),兩項優惠加起來有可能超過6,000元現金,要怎麼樣才符合資格申請?

來自中國上海的趙宛君是單親媽媽,在一家高級酒店打掃房間,辛苦撫養上大學的兒子,她今年取得聯邦和加州提供的低收入稅務優惠EITC,拿到4,000多元現金。

趙宛君說:”我拿了這退稅,我可以幫助我的家庭,我們家庭的生活可以好一點,然後我兒子要買電腦,買打印機,我都可以從這個退稅裡面去支付。”

EITC是政府補助低收入工薪家庭的現金優惠,目的是鼓勵低收入人士工作,聯邦一直提供這項稅務優惠,每年撥給加州高達70億美元,但每年有20億元沒有人申請,加州版的Cal EITC則在3年前開始,兩項優惠都要透過報稅才能拿到錢。

加州眾議員 丁右立說:”進入這個財政年度,如果他們報稅的話,有更多人可以從加州和聯邦政府拿到數千元,他們要做的就是報稅。”

United Way計劃營運副總裁Kelly Batson說:”我們知道有很多家庭覺得他們不必報稅,也沒有理會稅務的事,所以我們要告訴大家有錢可以申請。”

申請者必須是低收入勞工,有社安號碼,今年報稅季節開始,加州還放寬申請條件。

新僑服務中心行政主任陳浩源說:”今年放寬一些,可能年薪22,000元都可以拿到加州稅務優惠,以前來說加州稅務優惠一定要有W2,你不可以是自僱人士,但是很多情況我們華人會收現金,或是做家庭工,很多時候都叫自僱人士,以前不能符合,今年放寬了可以符合。”

至於收入要多少才符合資格,計算方式有些複雜,一個人還是一對夫妻,收入多少,以及有沒有小孩,有幾個小孩等,金額都不一樣。

如果是個人而且沒有小孩,年收入不得超過15,008元,其他情況,最高年收入不得超過22,300上下。

陳浩源說:”有些納稅人來我們新僑中心,報加州的稅務優惠State EIC的時候,他最多可以拿到2,600多元,再加上聯邦的稅務優惠,他可能一家三口最高可以拿到6,000、7,000元的退稅都不一定。”

低收入民眾可以透過免費報稅服務,了解自己是否符合資格申請,United Way在全灣區有兩百多個地點提供免費報稅服務,民眾可以撥打211查詢。

至於位於舊金山華埠的新僑服務中心,電話是(415) 421-2111,需要預約登記。

新僑服務中心在這個報稅季節,已經免費幫1,500個民眾完成報稅,而中心也提醒民眾,如果符合加州的低收入稅務優惠,但去年、前年沒有報的話,還是可以在今年把過去3年的稅給報回來,這是一筆可觀的收入。

