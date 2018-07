官方數字顯示居廣州非洲人大減

By

廣州有不少非洲人做生意,他們指以前美國充滿機會,現在已經由中國取代,更由香港的重慶大廈搬到廣州。不過觀乎官方數字,他們在廣州的人數近年大減,原因又什麼呢?

有人說,廣州的非洲人就像便利店一樣,總有一個在附近。這裡是小北,是廣州其中一個最多非洲人聚居的地方。

那麼究竟廣州有多少非洲人,是1萬、2萬還是30萬?這個數字官方多年以來都沒有公布過,直至2014年伊波拉病毒爆發後,廣州在疫情防控工作會議上終於第一次確認,在廣州居住的非洲人有約1.6萬名。

但到了去年2月,這個數字進一步下跌,只有1萬名,是近年最低。除了是因為廣州市公安局在2014年起嚴厲打擊非法滯留廣州的非洲人,和收緊對非洲人的簽證審批之外,還有另一個原因。

來自索馬里的Ali早在2002年就到香港,在重慶大廈一帶經商,留在香港11年,他取得有三粒星的香港身份證,還放棄了索馬里國籍,拿了回鄉證,在2013年轉到廣州發展。

近年越來越多非洲人由香港轉戰廣州,Ali認為是因為廣州在很多方面都已經追上香港,還有自己的港口,可以直接把貨物由產地送到非洲。

不過隨住中國拓展一帶一路建設,計劃在非洲不同的國家設廠,Ali慨嘆他們的行業或將式微。當這個行業不再,在廣州的非洲人最後可能都會選擇離開中國,回到家鄉。

