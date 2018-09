By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Moraga市一名一歲半大的女嬰,懷疑被家人意外遺留在汽車裡面,被發現後不治死亡。

事發現場位於Hardie Drive住宅區,警方表示,週二下午4點左右有人報警,報警的人情緒激動。

警方趕到現場後,發現女嬰已經不省人事,沒有呼吸,救護人員曾經急救,並將女嬰送到Walnut Creek的John Muir醫院,可是女嬰送院後證實死亡。

警方相信,是女嬰的一名家人意外地將女嬰遺留在汽車裡面,而該名家人發現後立即求助。

週二下午,當地氣溫約華氏80度,警方表示,女嬰的死因有待調查。

